Wlodkowski: Bienen und Pflanzen müssen geschützt werden

Appell an Kommission: Österreich-Vorleistungen in Entscheidung berücksichtigen

Wien (OTS) - "Der EU-Berufungsausschuss hat heute über die Verwendung von Neonicotinoiden im Pflanzenschutz getagt, doch es fiel keine Entscheidung. Diese wird nun die Europäische Kommission in den nächsten Tagen fällen. Wir appellieren nun nochmals an die Kommission, alle österreichischen Bienenschutzmaßnahmen, die die Bauern bereits getroffen haben und deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist, zu berücksichtigen. Denn es gilt, Bienen und Pflanzen gleichermaßen zu schützen", erklärte Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, zur vertagten Entscheidung über den Einsatz von Neonicotinoiden.

Der von Österreich und einer Reihe anderer Mitgliedstaaten eingebrachte Kompromissvorschlag, der Ausnahmeregelungen unter strengsten Auflagen für bestimmte Kulturen vorsah, wurde nicht zur Abstimmung gebracht. "Wir hoffen sehr, dass nun eine Entscheidung fällt, die wirtschaftlichen Schaden von den Mais-, Raps- oder Gemüsebauern abwendet und die es möglich macht, dass eingeschleppte Schädlinge umweltschonend und gleichzeitig wirksam bekämpft werden können", betonte Wlodkowski.

Es geht um viel

"Die Entscheidung der Europäischen Kommission betrifft nicht nur die Bauern, sie hat Auswirkungen auf ganze Wirtschaftsbereiche. So steht und fällt damit Österreichs garantiert gentechnikfreie Saatmais-Produktion, die jährlich einen Exporterlös von EUR 32 Mio. erzielt, ebenso wie die gentechnikfrei produzierten Speise-Erbsen im Marchfeld oder auch die Erzeugung von gentechnikfreiem Speiseöl oder Futter aus Raps, dessen Anbau ohne diese modernen Bekämpfungsmaßnahmen akut gefährdet wäre", stellte Wlodkowski fest.

Salami-Taktik der NGOs

"Für die NGOs wäre eine Verbots-Entscheidung jedoch nur der erste Schritt für Verbote weiterer wirksamer Pflanzenschutzmittel. Diese Anti-Pflanzenschutz-Salami-Taktik, die jedes Mal von völlig einseitigen, hoch emotional geführten und kostenintensiven PR-Kampagnen begleitet wird, richtet jedoch enormen Schaden an, der weit über die Landwirtschaft hinausgeht und bis in den Gesundheitsbereich reicht. Denn Pflanzenschutz bedeutet auch Gesundheitsschutz für den Menschen: Nur gesunde Pflanzen garantieren eine gesunde Ernährung. Kann jedoch die Pflanzengesundheit nicht mehr garantiert werden, weil die dafür nötigen Schutzinstrumente verboten werden, so hat das schwer negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, wie das Beispiel der Mykotoxine, also möglicher Pilzgifte in der Nahrung, deutlich zeigt. So hat hier der moderne Pflanzenschutz erreicht, dass jene Gefahr, die Jahrhunderte lang vom Essen kam, weil Schadpilze auf Getreide, Mais oder anderen Feldfrüchten nicht wirksam eingedämmt werden konnten, de facto nicht mehr existiert. Wenn nun NGOs aus populistischen Gründen das Rad wieder vor die Zeit wirksamen Pflanzenschutzes zurückdrehen wollen, spielen sie grob fahrlässig mit der Gesundheit aller Menschen", so Wlodkowski.

