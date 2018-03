Islamische Föderation in Wien - Tag der offenen Tür am 5. Mai 2013

Wien (OTS) - Die Islamische Föderation in Wien (IFW) lädt zum traditionellen gemeinsamen "Tag der offenen Tür" in die Räumlichkeiten ihrer Vereinseinrichtungen in Wien und Niederösterreich ein. Am 5. Mai 2013 haben Interessenten von 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich über den authentischen Islam zu informieren und Führungen zu genießen. Der beste Weg, sich ein Bild über das Fremde zu machen, ist die Begegnung mit dessen Quelle.

Der diesjährige Tag der offenen Tür hat den Baukünstler und Wunderarchitekt Sinan als Hauptthema!

Die Islamische Föderation freut sich ihre Besucherinnen und Besucher an folgenden Adressen begrüßen zu können:

WIEN:

1) KUBA Moschee, Vorgartenstraße 188, 1020 Wien

2) TUNA Moschee, Adamsgasse 9, 1030 Wien

3) ANADOLU Moschee, Gudrunstraße 115, 1100 Wien

4) SULTAN AHMET Moschee, Veronikagasse 26, 1170 Wien

5) RIDVAN Moschee, Dresdner Straße 51, 1200 Wien

6) SELAM Moschee, Donaufelder Straße 229, 1220 Wien

7) MESCIDI AKSA Moschee, Breitenfurter Straße 314, 1230 Wien

NIEDERÖSTERREICH:

1) SELIMIYE Moschee, Pfaffstätner Straße 35, 2514 Traiskirchen,

2) ISKV Moschee, Bahnstraße 39, 2540 Bad Vöslau

3) YASIR Moschee, Südbahnstraße 21, 2544 Leobersdorf

4) ANADOLU Moschee, Strobelgasse 21, 2620 Neunkirchen

5) MEVLANA Moschee, Matthias Corvinus Straße 2, 3100 St. Pölten

