"matinee" am Feiertag in ORF 2: Doku über die Wiege des Alpinismus und ein Porträt über den Zeichner Harald Schreiber

Am 1. Mai ab 9.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die "matinee" am Mittwoch, dem 1. Mai 2013, widmet sich ab 9.05 Uhr in ORF 2 einem Kapitel menschlicher Leistung, das erst vor knapp 250 Jahren begonnen hat: Vielen gilt die Erstbesteigung des Ankogels im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Salzburg im Jahr 1762 durch den Bauern Patschg als Ursprung des Alpinismus. In überwältigenden Bildern spannt "Die Wiege des Alpinismus" - ein Film von Gernot Stadler - einen Bogen von den wichtigsten Erstbesteigungen in den Ost- und Zentralalpen bis zu den berühmten und gefürchteten Bergen des Himalaya, Nanga Parbat und Mount Everest. Der in Kärnten und Wien lebende Künstler Harald Schreiber zählt zu den begnadetsten zeitgenössischen Zeichnern. Anlässlich einer neuen Ausstellung in Klagenfurt liefert das Landesstudio Kärnten die Dokumentation "Der Schreiber - Von der Zeichnung zum Design" über den Künstler. Durch die Sendung führt Clarissa Stadler.

"Die Wiege des Alpinismus - Vom Ankogel auf die Berge der Welt" (9.05 Uhr)

1762 wurde zum ersten Mal ein vergletscherter Alpengipfel mit über 3.000 Metern Höhe bezwungen, vier Jahre vor dem Montblanc und anderen berühmten Bergen der Alpen. Die Pioniertat eines wagemutigen Bauern mit dem eigentümlichen Namen Patschg hat bald zahlreiche Nachahmer gefunden. In den nächsten 100 Jahren folgten unzählige Gipfelbezwingungen: So erreichte zum Beispiel Franz II. Xaver von Salm- Reifferscheidt-Krautheim als erster die Spitze des Großglockners, das Matterhorn wurde durch den englischen Bergsteiger Edward Whymper erklommen, dem später auch die Erstbesteigung des Chimborazo gelang. "Alpinismus" wurde bald zum Begriff für Extrembergsteigen, nicht nur in den Alpen, sondern auf der ganzen Welt. Die Dokumentation zeichnet die Entwicklung des Phänomens Alpinismus nach und hinterfragt die Motive der frühen Pioniere, die sich mit ihren bergsteigerischen Leistungen selbst ein Denkmal gesetzt haben. Gestaltung: Gernot Stadler.

"Der Schreiber - Von der Zeichnung zum Design" (10.00 Uhr)

Das Zeichnen ist nur eine Facette im künstlerischen Spektrum von Harald Schreiber. Aus der Vielfalt seiner kreativen Betätigungsfelder wie Malerei, Architektur und Fotokunst entwirft Schreiber bestechendes Design für eine österreichische Hotelkette, deren Häuser durch Einzigartigkeit überzeugen. Jedes Projekt bezieht sich gestalterisch auf die Historie des Standorts und die Persönlichkeiten, die den Schauplatz geprägt haben. So erinnert etwa die Ausstattung des im Herzen von Berlin gelegenen Hotels John F. an den Besuch von John F. Kennedy im Sommer 1963 in der deutschen Hauptstadt. Auch seine Villenarchitektur entwirft Schreiber stets im Hinblick auf die Kulturgeschichte der jeweiligen Gebäude. Als Bildhauer steht Schreiber für eine Symbiose zwischen Kunst und Natur. Die Dokumentation folgt den Spuren des umtriebigen Künstlers in Österreich und Deutschland und gibt Einblicke in seinen Schaffensprozess. Dieser beruht auf dem Grundsatz "Gestaltung heutzutage sollte bestenfalls die gesamte Kulturgeschichte miteinbeziehen". Gestaltung: Helga Suppan.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at