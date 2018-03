BMUKK: Hohe staatliche Auszeichnungen an verdiente Persönlichkeiten

Wien (OTS) - Im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur wird heute im Rahmen eines Festaktes Prof. OStR Erich Steiner mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Mag. Gudrun Blohberger und Mag. Wolfgang Rieder wird das Bundes-Ehrenzeichen überreicht. Dr. Arnold Mettnitzer, Hannelore Ortner, Dr. Helmut Prasch, VS-Dir. i. R. OSR Johann Samhaber und Dr. Johann Tomaschek wird der Berufstitel "Professor" / "Professorin" verliehen.

Prof. OStR Erich Steiner wird für seine langjährigen Leistungen als Erwachsenenbildner in den Fachbereichen Mikroskopie, Mikrobiologie, Mikrochemie und Mikrofotografie das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Der Pädagoge ist seit 45 Jahren Mitglied der Mikroskopischen Gesellschaft Wien - einer wissenschaftlichen Vereinigung des Wiener Volksbildungswerkes. Als deren Präsident (seit 1984) ist er maßgeblich an der Zusammenstellung und Organisation des Arbeitsprogrammes sowie an der Gestaltung des Mitteilungsblattes der Gesellschaft beteiligt. Auch der Auf- und Ausbau einer umfangreichen fachwissenschaftlichen Bibliothek ist ihm zu verdanken. 1993 wurde er bereits mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Mag. Gudrun Blohberger wird für ihre museumspädagogischen Verdienste das Bundes-Ehrenzeichen verliehen. Als ehrenamtlich tätige Obfrau des "Vereins/Durstvo Persman" war sie 2012 für die Neugestaltung der Ausstellung im Widerstandsmuseum Persmanhof in Südkärnten verantwortlich und hat durch ihre wissenschaftliche und pädagogische Kompetenz dazu beigetragen, dass aus dem Museum eine internationale Begegnungsstätte wurde. Neben ihrer Koordinationstätigkeit war sie an der Erstellung des museumspädagogischen Konzepts beteiligt und brachte wichtige didaktische Innovationen in die Gestaltung der Ausstellung ein. Durch ihre Tätigkeit hat sie wesentlich zur Entwicklung der Gedenklandschaft Kärntens beigetragen.

Mag. Wolfgang Rieder wird das Bundes-Ehrenzeichen für sein Engagement im Bereich des Denkmalschutzes verliehen. Durch seine private Initiative wurde in Poysdorf (Niederösterreich) das "Eisenhuthaus", ein aus dem 16. Jahrhundert stammendes Bauernhaus, in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt revitalisiert und einer neuen Nutzung als touristische Einrichtung zugeführt. Im Arkadenhof des Renaissancebaus werden kulturelle Veranstaltungen, wie Theateraufführungen und Musikabende, abgehalten, wodurch auch einem breiten Publikum der Zugang zu diesem historischen Gebäude ermöglicht wird.

Dem Theologen Dr. Arnold Mettnitzer wird für seine Verdienste im Bereich der Erwachsenenbildung der Berufstitel "Professor" verliehen. Der ausgebildete Psychotherapeut war unter anderem Rektor des Bildungshauses St. Georgen. Als Vortragender, Publizist und freier Mitarbeiter des ORF ("Was ich glaube") bezieht er vor allem zu Fragen der Lebensqualität und der seelischen Gesundheit Stellung. In seinen Büchern geht er auf die vielfach diskutierten psychotherapeutischen Richtungen, wie sie von Freud, Adler und Frankl geprägt wurden, ein und versucht im psychotherapeutischen Sinne Menschen dazu zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu sich selbst zu finden.

Hannelore Ortner wird für ihre Verdienste als Erwachsenenbildnerin mit dem Berufstitel "Professorin" ausgezeichnet. Sie ist eine der gefragtesten Vortragenden und Ausbildnerinnen im Lohnverrechnungsbereich. Von 1984 bis 2010 war sie hauptberuflich Vortragende in der Aus- und Weiterbildung für Personalverrechnung und Prüfungskommissärin am WIFI Wien. Seit 1993 hält sie Ausbildungskurse für KanzleimitarbeiterInnen und BerufsanwärtnerInnen sowie Weiterbildungsseminare über Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht ab. Hervorzuheben ist auch ihre rege Publikationstätigkeit: Sie ist Co-Autorin des Standardwerks "Personalverrechnung in der Praxis" und Verfasserin einer "Einführung in die Personalverrechnung" sowie zahlreicher Artikel für Fachzeitschriften.

Dr. Hartmut Prasch wird für seine Verdienste als Kulturvermittler und Museumspädagoge der Berufstitel "Professor" verliehen. Er ist seit 1987 Direktor des "Museums für Volkskultur" im Schloss Porcia in Spittal an der Drau, das er unter modernen museumspädagogischen Gesichtspunkten umgestaltete. Neben Beiträgen zu Brauchtum, Erzählforschung, Tracht, Handwerk, Landwirtschaft und Museumspädagogik sind vor allem seine Artikel zur Museologie in österreichischen und internationalen Zeitschriften zu erwähnen. Von 1985 bis 2000 war er als Lehrbeauftragter an den Universitäten Innsbruck, Klagenfurt und Graz tätig. Dr. Prasch ist Mitglied verschiedener Komitees und Juror für Museumsauszeichnungen. Seit 2011 ist er Präsident des International Committee for Regional Museums (ICR).

VS-Dir. i. R. OSR Hans Samhaber wird für seine Tätigkeit als Kulturvermittler und Heimatkundler mit dem Berufstitel "Professor" ausgezeichnet. Er war 1991 Gründungspräsident des OÖ Forum Volkskultur, das in 22 Dachverbänden mehr als 100.000 Aktivisten der oberösterreichischen Kulturszene vereinigt, und ist seit 2008 dessen Ehrenpräsident. Die von ihm begründete Akademie der Volkskultur ist zur Trägerin vielfältiger Fortbildungsagenden in Oberösterreich geworden. OSR Samhaber ist auch als kompetenter Autor heimatkundlicher Publikationen sowie als Referent bei zahlreichen Tagungen und als Moderator bei Rundfunk- und Fernsehaufnahmen hervorgetreten. 2002 erhielt er das Goldene Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich und 2007 das Bundes-Ehrenzeichen des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur.

Der Theologe Dr. Johann Tomaschek wird für seine Verdienste im Bereich Kirchen-, Landes- und Kulturgeschichte mit dem Professorentitel geehrt. Er ist Archivar und Bibliothekar und seit 1981 mit der Leitung der Stiftsbibliothek des Benediktinerstifts Admont in der Steiermark betraut. Darüber hinaus war er bis 1995 auch für die Museen und die touristischen Belange des Stiftes zuständig und ist Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Ordensarchive Österreich. Hervorzuheben ist seine volksbildnerische Tätigkeit in Form von historischen Vorträgen und Aufsätzen sowie seine Mitarbeit bei der fachlichen Vorbereitung steirischer Landesausstellungen. Geschätzt werden auch seine Publikationen zu überwiegend historischen Themen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Abt. Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsmedien

Tel.: +43-1-53 120-5152