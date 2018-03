Wie die BBG und ihre Vertragsfirmen zu einer "Modernen Arbeitswelt" beitragen wollen

Wien (OTS) - Am 30. April 2013 veranstaltet die Bundesbeschaffung GmbH (BBG) im Radisson Blue Palais Hotel ihre erste BBG-Konferenz zum Thema "Moderne Arbeitswelt - innovativ und mobil". Ziel der Konferenz ist es, gemeinsam mit Kunden und Lieferanten der BBG zu erarbeiten, welche Schwerpunkte bei den Themen Innovative IT, neues Arbeiten und Arbeitsatmosphäre gesetzt werden müssen, um die öffentliche Verwaltung noch effizienter und moderner zu machen.

Die BBG bietet verschiedene Services an: wir sind nicht nur der Einkaufsdienstleister der Republik, verfügen über das Know-how im Vergaberecht und arbeiten an der Entwicklung von E-Procurement-Tools, sondern wir kennen auch die Branche unserer Produktfamilien, sehen die neuesten Trends und entwickeln so gemeinsam mit Kunden und Lieferanten unser innovatives Produktportfolio.

Das Thema "Moderne Arbeitswelt" ist in aller Munde und die Schlagworte "Neue Bürokonzepte", "Innovative IT", "Home Office", "Work-Life-Balance" oder "Alternsgerechtes Arbeiten" sind bekannt. Aber wie kann die öffentliche Hand diese Ideen umsetzen und wie können die Vertragspartner der BBG die Republik dabei unterstützen? Die BBG-Konferenz "Moderne Arbeitswelt - innovativ und mobil. Wie die BBG & ihre Vertragsfirmen dazu beitragen wollen" widmet sich genau dieser Frage.

Am Vormittag führen zwei Key-Notes in das Thema "Moderne Arbeitswelt" ein: Herr Professor Dr. Wilhelm Bauer vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart spricht über die Zukunft der Arbeitswelt zwischen Virtualität und physischer Präsenz, Herr Jörg Säurich, Managing Director von Avaya, konzentriert sich auf technische Innovationen. Am Nachmittag werden in drei Workshops die Themen "Innovative IT", "Neues Arbeiten" und "Arbeitsatmosphäre" detailliert mit Kunden und Lieferanten besprochen.

Die Key-Messages der Workshops werden im Plenum nach der Key-Note "Mobilere Verwaltung" von Herrn Sektionschef Dr. Gerhard Popp vom Bundesministerium für Finanzen prä-sentiert. Den Abschluss der Konferenz bildet das IÖB-Meeting, bei dem unsere Kooperationspartner BMVIT und BMWFJ die aktuellsten News und den Status-Quo zur innovationsfördernden öffentlichen Beschaffung (IÖB) vorstellen.

Modern, innovativ und mobil

Die öffentliche Hand kann noch effizienter werden, indem neue elektronische und organisatorische Lösungen umgesetzt werden. 25 Lieferanten präsentieren in den Lieferantenräumen ihre Produkte und Dienstleistungen, die genau dazu beitragen können. In diesem exklusiven Rahmen können BBG-Kunden und mit den Lieferanten deren Services diskutieren und die beste Lösung für sich wählen.

Alle Details zur Veranstaltung finden Sie online unter www.bbg.gv.at/bbg-konferenz.

Rückfragen & Kontakt:

Informationen und Anmeldung für Journalisten:

Katharina Saremba

Bundesbeschaffung GmbH

Tel.: +43 664 821 68 68

E-Mail: medien @ bbg.gv.at