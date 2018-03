"Report" über die Entscheidung in Tirol und das Finale in Salzburg

Steuerfahndung

Hunderte Millionen entgehen der Republik Österreich jedes Jahr durch Steuerhinterziehung, was macht die Politik dagegen - und macht sie genug? International nimmt der Druck auf die sogenannten Steuersünder ständig zu, Meldungen über CDs mit Informationen über Schwarzgeldkonten und spektakuläre Fälle wie der des Bayern-Managers Uli Hoeneß lassen auch in Österreich die Zahl der Selbstanzeigen steigen. Auch die Steuerabkommen mit der Schweiz oder Liechtenstein wirken abschreckend, doch die EU forciert den automatischen Austausch von Informationen - und Österreichs Regierung streitet um eine Strategie, berichten Münire Inam, Ansgar Gersmann und Jakob Horvat.

Entscheidung in Tirol

Historisch war bloß die bisher niedrigste Wahlbeteiligung in Tirol, sonst ändert sich wenig an den Machtverhältnissen: Günther Platter bleibt Landeshauptmann, seine ÖVP kann unter einigen Koalitionspartnern wählen. Böse Überraschungen brachte der Wahltag vor allem für jene Landtagsparteien, die sich auf altbewährte Slogans verlassen hatten, berichten Alexander Sattmann und Ernst Johann Schwarz.

Finale in Salzburg

Alle Umfragen prognostizieren ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPÖ und ÖVP, ein Vorsprung lässt sich statistisch nicht fassen. In den Parteien herrscht Hochspannung, denn für eine Person in der Führung des Landes geht es ums politische Überleben: Gabi Burgstaller oder Wilfried Haslauer. Wie mobilisieren sie ihre Wählerinnen und Wähler, wie und mit wem wollen sie künftig regieren? Helga Lazar und Martina Schmidt über das Finale im Salzburger Wahlkampf.

DDR-Spion und schöne Helga

Geheimagenten sind verschwiegen, aber für den "Report" hat einer ausgepackt: der frühere DDR- Nachrichtenoffizier Siegfried Wanka. Er lebte Anfang der sechziger Jahre in Wien und betätigte sich als Spion in Wirtschaft und Politik. Russische Weltraumfahrt und ostdeutsche Autoreifenhersteller profitierten von Hochtechnologie, die unter Siegfried Wankas Mitwirkung in Österreich gestohlen wurde. Und Wankas Frau, damals als "die schöne Helga" bekannt, spionierte im damaligen Zentrum der österreichischen Macht, in der Parteizentrale der ÖVP. Ein Agentenkrimi aus dem wahren Leben - der Hauptdarsteller hat ihn Peter Fritz in Berlin selbst erzählt.

