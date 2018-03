ORF-RSO Wien im Mai: "Le Martyre de Saint-Sébastien" in Starbesetzung und "Il Trovatore" live in Ö1

Wien (OTS) - Im Mai stehen zwei Produktionen auf dem Programm des ORF-Radio-Symphonieorchesters Wien: Debussys Legende um den Heiligen Sebastian mit Patricia Petibon u.a. am 5.5. im Musikverein und im Rahmen der Wiener Festwochen "Il Trovatore" am 26.5., Ö1 überträgt beides live.

Ein Skandal war 1911 die Uraufführung von Debussys Ballett "Le Martyre de Saint-Sébastien" im Pariser Théâtre du Châtelet. Die halbnackte Tänzerin Ida Rubinstein in der Rolle des Heiligen veranlasste den Erzbischof, allen Katholiken den Besuch der Vorstellungen zu verbieten und sämtliche Werke des italienischen Dichters Gabriele D'Annunzio auf den Index zu setzen. Der Dichter verfasste das Mysterium über den römischen Soldaten, der im 3. Jahrhundert als Christ von Kaiser Diokletian zum Tode durch Bogenschützen verurteilt wurde; Claude Debussy komponierte - als Auftragskomposition für Ida Rubinstein - die Bühnenmusik. Am Sonntag, den 5. Mai bringt das RSO Wien im Musikverein das konzertante Mysterienspiel in Starbesetzung zur Aufführung. Unter der Leitung des jungen Dirigenten Alain Altinoglu musizieren Patricia Petibon (Sopran), Isabelle Druet (Alt), Marianne Crebassa (Alt), der Wiener Singverein und als Sprecher Jean-Philippe Lafont (Empereur) und Micha Lescot (Saint Sébastian). Ö1 überträgt live ab 19.30 Uhr.

Der Verdi-Opernzyklus der Wiener Festwochen wird mit "Il Trovatore" abgeschlossen. Es dirigiert Omer Meir Wellber, Mitwirkende der von Philipp Stölzl inszenierten Oper sind Artur Rucinski (Conte di Luna), Carmen Giannattasio (Leonora), Mara Mastalir (Inez), Marina Prudenskaya (Azucena), Yonghoon Lee (Manrico), Gabor Bretz (Ferrando), Tomas Juhas (Ruiz) u.a. Am 26. Mai überträgt Österreich 1 live die Premiere aus dem Theater an der Wien (ab 19.30 Uhr). Weitere Vorstellungen folgen am 26., 29. und 31. Mai sowie am 3. Juni. Details zum Konzertprogramm des RSO Wien sind abrufbar unter rso.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at