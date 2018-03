WirtschaftsBlatt-Leitartikel: USA und Japan treiben die EZB vor sich her - von Andreas Wolf

In der Zinspolitik reagiert die EZB mehr, als sie agiert

Wien (OTS) - Wenn man etwas von den Amerikanern immer wieder lernen kann, dann ist die erfolgreiche Vermarktung. In der Regel ist es völlig egal, wie gut oder schlecht ein Produkt ist; preist man es nur überzeugend genug an, kann es ein Verkaufschlager werden. In Sachen Notenbankpolitik war der frühere Chef der Federal Reserve, Alan Greenspan, da ein Meister seines Faches. Er beschäftigte die Finanzmärkte nicht nur mit seiner scharfen Rhetorik, sondern sorgte zugleich dafür, dass die divergierenden Meinungen im Board (Vorstand) der US-Notenbank nicht zur Verwirrung der Marktteilnehmer führte. Mithin war unter dem Strich fast immer ein Leitfaden und eine klare Marschroute erkennbar.

Auch bei Ben Bernanke scheint sich dies nach anfänglichen Schwierigkeiten in einem schwieriger gewordenen Umfeld analog zu entwickeln. Zwar sind auch häufiger abweichende Meinungen zur dominierenden Linie der Notenbankpolitik aus dem Führungszirkel seitens einzelner Mitglieder zu vernehmen. Aber am Ende des Tages gilt das Wort von Bernanke.

Der EZB scheint hingegen dieser Leitfaden nach wie vor zu fehlen. Zwar gelang es Notenbankchef Mario Draghi im Sommer vergangenen Jahres, mit seiner Garantieerklärung für den Bestand des Euros zunächst ein Ausrufungszeichen zu setzen, dennoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass in Europa nach wie vor mehr reagiert statt agiert wird. Sicher bleibt die oberste Priorität für die Notenbanker die Sicherung der Geldwertstabilität. Aber diese erreicht man weder durch zögerliches Handeln noch unklare Kommunikation.

Zwar wünschen sich die von der Deutschen Bundesbank gestellten Mitglieder im Vorstand der EZB eher eine strengere als eine lockere Geldpolitik, das widerspricht allerdings dem aktuellen ökonomischen Zustand Europas. Die Amerikaner hingegen bieten den Europäern neben ihrem entschlossenen Handeln auch immer wieder Chancen, durch intensivere Kommunikation eine bessere Abstimmung zwischen den jeweiligen Notenbanken zu schaffen. Doch wenn die Europäer nicht mit einer Stimme sprechen, nutzt dies herzlich wenig. Das aktuelle Taktieren um eine mögliche weitere Zinssenkung ist dann auch weniger eine Option des Handelns als erneut ein Reagieren auf ökonomische Zwänge in Europa. Während man in Japan und den USA damit das Heft des Handelns in der Hand hält, debattiert man in Frankfurt weiter wissenschaftlich. Auch damit trägt man zur Unsicherheit in Europa bei.

