Ärzteservice: Sonderklasse Ärztekrankenversicherung: Neu, umfassend und kostengünstig

Wien (OTS) - Ab Mai 2013 bietet Ärzteservice eine umfassende und kostengünstige Sonderklasse Krankenversicherung für (Zahn-)Ärzte und Ihre Familien an.

Die Ärzteservice Gesundheitsvorsorge GmbH präsentiert ein Produkt, das bessere Leistungen zu günstigeren Konditionen anbietet. Die Ärzteservice Gruppe hat sich bereits bei vielen Versicherungsprodukten für MedizinerInnen profiliert. Auch die Sonderklasse Ärztekrankenversicherung stammt aus der Ärzteservice Produktwerkstatt und trägt eindeutig die Handschrift der Entwickler -umfangreiche Leistung zu einem ausgezeichneten Preis. Versicherer ist die Donau Versicherung AG.

Einzigartige Konditionen für Arztfamilien

Der Sprecher der Ärzteservice Gruppe, Gerhard Ulmer:

"Krankenvorsorge ist eine Familiensache. Wir sehen die Familie des (Zahn-) Arztes/der (Zahn-) Ärztin als Einheit und nehmen deshalb alle Mitglieder gerne in der Gruppenversicherung auf." Ärzteservice macht zwischen (Zahn-)Ärztin/ (Zahn-) und ihren LebenspartnerInnen keinen Unterschied. Es gelten die gleichen günstigen Bedingungen - auch für die Kinder. Die ganze Familie bleibt im Tarif solange der (Zahn-)Arzt/die (Zahn-)Ärztin ordentliches Mitglied einer Ärzte-/Zahnärztekammer ist. Dies gilt auch wenn der (Zahn-)Arzt/die (Zahn-)Ärztin verstirbt.

Einfacher Zugang

Die Ärzteservice Gesundheitsvorsorge GmbH macht es den (Zahn-)Ärzten und (Zahn-) Ärztinnen leicht. Der Zugang zur Sonderklasse Ärztekrankenversicherung ist besonders einfach: Es gibt keine Gesundheitsprüfung.

Ein Vergleich überzeugt

In Österreich gibt es mehrere Ärzte-Gruppenkrankenversicherungen -einige mit österreichweiter Deckung, einige mit bundeslandspezifischer Deckung. Die Produkte sind ähnlich aber nicht gleich. Ein unabhängiger Vergleich weist die Sonderklasse Ärztekrankenversicherung von Ärzteservice als das beste Angebot aus. Das hat aber nicht alleine mit den Preisen zu tun -es gibt weitere Vorteile.

So ist bei der Ärzteservice Sonderklasse Ärztekrankenversicherung das Einbettzimmer attraktiver Standard. Second Opinion- die Einholung einer zweiten medizinischen Fachmeinung ist ebenso kostenfrei inkludiert, wie die österreichweite Deckung und die Direktverrechnung. Die Sonderklasse ist für jeden Versicherten individuell um alle Zusatzbausteine, z.B. ambulanter Tarif, ambulante Zahnbehandlungen und weltweite Deckung erweiterbar.

Überall leicht erhältlich

Ärzteservice macht es den (Zahn-)ÄrztInnen leicht. Die Sonderklasse Ärztekrankenversicherung kann über jeden Makler abgeschlossen werden. Ulmer: "Am einfachsten wenden sich (Zahn-) ÄrztInnen an ihre Versicherungsmakler und verweisen auf den Vergleich. Natürlich können sie sich gerne auch direkt an uns wenden."

Rückfragen & Kontakt:

Ärzteservice Gesundheitsvorsorge GmbH

Mag. Alexandra Piller

Tel.: 01/402 68 34

a.piller @ aerzteservice.com

www.aerzteservice.com

www.facebook.com/aerzteservice

www.twitter.com/aerzteserviceAT