ET Solar führt neues Castor-Modul weltweit ein

München (ots/PRNewswire) - ET Solar Group Corp. ("ET Solar"), ein führender Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein verbessertes neues Produkt ET Binary Star Series-Castor auf dem Weltmarkt eingeführt hat.

Die Binary Star Series steht für ETs jüngste Erfolge beim Design von Anschlusskästen, bei fortschrittlichen Prozesstechnologien und bei der Verbesserung der Gesamtleistung. Die speziell für Castor wissenschaftlicher konstruierten Anschlusskästen entsprechen den Standards IEC 1500V und UL 1000V und werden die Betriebssicherheit der Module deutlich erhöhen. Mit dem durchdachteren Design kann die Wärmeableitung in Anschlusskästen beschleunigt werden, sodass einwandfreie Funktionsweise und Laufleistung gewährleistet sind. Dank der optimierten Bauweise, die den internen Verbrauch der Komponenten auf ein absolutes Minimum reduziert, wird Castor im Vergleich zu herkömmlichen Produkten zudem mehr Strom erzeugen können.

Dennis She, der Präsident und CEO von ET Solar, erklärte: "Wir sind sehr erfreut, Castor auf den Markt zu bringen. Wir haben gezielt darauf hingearbeitet, Kunden etwas zu bieten, woran ihnen wirklich gelegen ist. Wir sind uns sicher, dass Castor genau das Modul ist, wonach Kunden suchen. Überdies werden wir kontinuierlich weitere qualitativ hochwertige Produkte vorstellen, um in Zukunft noch mehr Wohnsitze mit Strom zu versorgen."

Castor wird in Kürze erhältlich sein; wenden Sie sich an die Verkaufsabteilung von ET für sales @ etsolar.com nähere Informationen.

Informationen zu ET Solar

ET Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand. Mit Vertriebs- und Marketingniederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika versorgt ET Solar Kunden aus über 50 Ländern mit Solarmodulen, schlüsselfertigen Lösungen und ausgewogenen PV-Systemkomponenten. Näheres zu ET Solar erfahren Sie auf http://www.etsolar.com/.

