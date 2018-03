"öko&fair ernährt mehr!": 18. Internationaler Weltladentag, 11. Mai 2013

Eine Kampagne für Artenvielfalt mit politischen Forderungen

Innsbruck/Wien (OTS) - Der 18. Internationale Weltladentag am Samstag, 11. Mai, setzt ein Zeichen für Artenvielfalt. Die Kampagne "öko&fair ernährt mehr!" der 91 österreichischen Weltläden -Fachgeschäfte für Fairen Handel - und dem einen Weltcafé zeigt auf, was in Landwirtschaft und Handel falsch läuft, macht auf den Mehrwert von kleinbäuerlich strukturierter Landwirtschaft im geografischen Norden wie im Süden aufmerksam und bietet simple und effektive Handlungsmöglichkeiten.

"Wir informieren Sie gerne darüber, was Klimawandel und Artenvielfalt miteinander zu tun haben und warum Fairer Handel der Welternährung hilft. Im Weltladen erhalten Sie Tipps, wie Sie Artenvielfalt auf einfache Art und Weise unterstützen können", so Gudrun Danter, Geschäftsführerin der ARGE Weltläden, dem Dachverband der österreichischen Weltläden.

Der Kampagnenzeitraum erstreckt sich zwischen Ende April und Mitte Mai.

Nähere Informationen zum bunten Programm des Weltladens in Ihrer Nähe, zu den Forderungen der Kampagne, zum Thema "Artenvielfalt" sowie zu den KooperationspartnerInnen der Kampagne finden Sie unter:

www.weltladen.at (Presse&Downloads)

Rückfragen & Kontakt:

ARGE Weltläden, Julia Brugger, PR & Marketing

Tel.: 0512/55 11 50

Mobil: +43(0)664-88453673, info @ juliabrugger.com