EANS-Adhoc: Vorarlberger Kraftwerke AG / Konstantes VKW Konzernergebnis

Geschäftszahlen/Bilanz

26.04.2013

Bregenz, 26.04.2013

Konzern-Gesamtergebnis der Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) belief sich im Jahr 2012 auf 33,25 Millionen Euro gegenüber 33,46 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse des VKW Konzerns erhöhten sich im Geschäftsjahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 10,43 Millionen Euro auf insgesamt 459,56 Millionen Euro. Auf das Segment Strom entfallen Umsatzerlöse in Höhe von 373,91 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 370,80 Millionen Euro.

Als Gewinn vor Ertragsteuern sind 40,12 Millionen Euro gegenüber 42,98 Millionen Euro im Vorjahr auszuweisen. Nach Ertragsteuern beträgt der Gewinn 30,61 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2011 betrug dieser 33,08 Millionen Euro. Das Gesamtergebnis ist mit 33,25 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr mit 33,47 Millionen Euro nahezu unverändert.

Stromabsatz leicht erhöht

Die Stromlieferungen der VKW und der VKW-Ökostrom GmbH im Vertrieb an Endkunden und Weiterverteiler in den Marktgebieten Vorarlberg und Westallgäu erhöhten sich geringfügig von 2.763,7 Millionen Kilowattstunden im Jahr 2011 auf 2.766,7 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht einer geringen Zunahme von 0,1 Prozent. Der gesamte Stromumsatz der VKW als Stromlieferant belief sich auf insgesamt 4.650,2 Millionen Kilowattstunden. Das bedeutet eine Zunahme von 10,7 Prozent.

Überdurchschnittliche Eigenaufbringung

Die Stromaufbringung der VKW setzt sich aus der Erzeugung aus eigenen und fremden Wasserkraftwerken, aus Bezügen von Wasserkraftwerken, an denen das Unternehmen Strombezugsrechte hat, aus Zukäufen im Stromhandel und aus den Pflichtabnahmemengen an gesetzlich gefördertem Ökostrom zusammen. Im Jahr 2012 lag die Stromeigenaufbringung bei 1.534,4 Millionen Kilowattstunden - ein im langjährigen Vergleich überdurchschnittlicher Wert.

Die Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) belegt schon seit Jahren für die gesamte an Endkunden in Österreich gelieferte Strommenge mit österreichischen Herkunftsnachweisen, dass der Strom zu 100 Prozent aus Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energieträgern sowie aus Kohle und Erdgas erzeugt wurde. Aufgrund des hohen Niederschlags lag der Anteil der erneuerbaren Energien am VKW-Strommix im Jahr 2012 sogar bei 92 Prozent.

Große Herausforderungen im Energiesektor

"Sowohl im europäischen Energiesektor als auch auf nationaler Ebene nimmt der regulatorische Druck durch immer neue Richtlinien und Gesetze sowohl im Vertrieb als auch im Netzbereich immer mehr zu", beschreibt der Vorstandsvorsitzende der VKW, Dr. Ludwig Summer, die Rahmenbedingungen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 und die nahe Zukunft. "Gemeinsam mit den Entwicklungen der Energiewende, also dem raschen Ausbau der erneuerbaren Energien, tragen diese Maßnahmen dazu bei, dass der Energiesektor vor große Herausforderungen gestellt wird." Als Beispiel nennt Dr. Summer die Vorgaben zur vollständigen Trennung des Netzes vom Vertrieb. Diese so genannten ‚Unbundling-Vorschriften' hatten im VKW Konzern die Gründung einer neuen Netzgesellschaft, der Vorarlberger Energienetze GmbH (Vorarlberg Netz) notwendig gemacht.

Starke Veränderungen im Geschäftsjahr 2012

Auch unabhängig von europäischen und nationalen Rahmenbedingungen war das Geschäftsjahr der VKW durch starke Veränderungen bestimmt. Durch die Übernahme von 100 Prozent der Anteile an der "VEG" Vorarlberger Erdgas GmbH konnte die vollständige Integration des Unternehmens in die VKW eingeleitet werden. "Das Ziel der neuen Struktur ist eine Bündelung der Vertriebstätigkeit von Strom und Erdgas, um im liberalisierten Erdgas-Markt langfristig bestehen zu können", so VKW Vorstand Dr. Christof Germann. Aus diesem Grund übernimmt die VKW den Bereich Erdgashandel und -vertrieb. Der Betrieb und Ausbau des Erdgasnetzes wird von der Vorarlberg Netz fortgeführt. Für alle Kundinnen und Kunden der VEG ergeben sich durch die Integration keinerlei Änderungen. Sie profitieren vom VKW-Kundenservice, der erst im März vom Verein für Konsumenteninformation mit der Note "Sehr gut" ausgezeichnet wurde.

Factbox

Kennzahlen 2012 des Konzerns Vorarlberger Kraftwerke AG

Bilanzsumme: 625,90 Mio. EUR

Umsatzerlöse: 459,59 Mio. EUR

Gewinn vor Ertragsteuern: 40,12 Mio. EUR

Gewinn nach Ertragssteuern: 30,61 Mio. EUR

Gesamtergebnis: 33,25 Mio. EUR

Investitionen (ohne Finanzanlagen): 25,42 Mio. EUR

Stromumsatz: 4.650,2 Mio. kWh

Mitarbeiter (im Jahresschnitt): 741 inkl. 54 Lehrlinge

Der VKW-Konzern umfasst die Vorarlberger Kraftwerke AG, die VKW-Ökostrom GmbH, die Vorarlberger Energienetze GmbH sowie die "VEG" Vorarlberger Erdgas GmbH.

illwerke vkw Die Vorarlberger Illwerke AG und die Vorarlberger Kraftwerke AG sind zwei traditionsreiche Vorarlberger Energieunternehmen. Seit dem Jahr 2001 stehen die beiden nach wie vor rechtlich selbständigen Aktiengesellschaften unter einheitlicher Leitung eines personenidenten Vorstands. In der Öffentlichkeit treten die Unternehmen unter der Marke "illwerke vkw" auf. Mit ca. 1.340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist illwerke vkw einer der größten Arbeitgeber in Vorarlberg.

