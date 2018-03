Rektorenkonferenz der österreichischen Pädagogischen Hochschulen (RÖPH) stellt sich neu auf

Wien (OTS) - Der Zusammenschluss aller 14 Pädagogischen Hochschulen, die Neuwahl des Vorstandes sowie die Begutachtung der Gesetzesentwürfe zur PädagogInnenbildung NEU waren Tagesordnungspunkte der heutigen Plenarversammlung in Wien

Die Rektorenkonferenz der österreichischen Pädagogischen Hochschulen (RÖPH) mit ihrem Sitz in Wien hat in ihrer Plenarsitzung vom Freitag, 26. April 2013, neue Vereinsstatuten erlassen, sodass der Zusammenschluss der privaten und öffentlichen Pädagogischen Hochschulen ermöglicht worden ist. Überdies wurden aus dem Rektorinnen- und Rektorenkreis Univ.Prof. DDr. Erwin Rauscher von der PH Niederösterreich (Vorsitzender), Dr. Regina Brandl von der KPH Edith Stein Tirol (Stellvertreterin) und Dr. Marlies Krainz Dürr von der PH Kärnten (Stellvertreterin) in den Vorstand der nun erweiterten RÖPH gewählt. Die neue Funktionsperiode dauert vom 1. 10. 2013 bis 30. 9. 2015.

"Mit der Zusammenführung aller privaten und öffentlichen Hochschulen in die RÖPH haben wir ein seit langem angestrebtes Ziel erreicht", freut sich der amtierende Vorsitzende Rektor Dr. Ivo Brunner und sieht in der Erweiterung der Rektorenkonferenz "hervorragende strategische und gestalterische Chancen zur Erfüllung der kommenden Herausforderungen in der tertiärisierten PädagogInnenbildung." Und da alle drei neu gewählten Vorstandsmitglieder bereits viele Jahre auch an Universitäten gelehrt und geforscht haben, kann, so Rektor Brunner, "das Zusammenwirken von Hochschule und Universität, wie sie hinkünftig verstärkt vorgesehen ist, zur gelebten Wirklichkeit werden."

Als inhaltliches Ziel verfolgt die österreichische Rektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen die Weiterentwicklung und Professionalisierung der PädagogInnenbildung. Die zurzeit in Begutachtung stehenden Novellierungsentwürfe zur Neuausrichtung der PädagogInnenbildung (Begutachtungsfrist noch bis 3. Mai 2013) werden von der RÖPH sehr positiv bewertet, weil damit eine moderne und qualitätsbestimmte PädagogInnenbildung von Universitäten und Hochschulen gleichermaßen angeboten werden kann.

