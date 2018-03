Gutachten: Innsbrucker ÖVP-Vorzugsstimmenwahlmodell nicht verfassungskonform

LIF-Bundesvorstand gratuliert Christian Kogler - NEOS-Vorwahlen als Gegenmodell

Innsbruck (OTS) - Das Liberale Forum hat Verfassungsexperte Univ.-Prof DDr. Mayer beauftragt, das "Vorzugsstimmenwahlmodell" der Innsbrucker Volkspartei für die Gemeinderatswahl 2012 zu beurteilen. Ein Modell, das ÖVP-Obmann Michael Spindelegger als erfolgreich und "Schwerpunkt für die Zukunft" lobte.

DDr. Mayer stellt in seinem Gutachten u.a. fest, dass das "Vorzugsstimmenwahlmodell" gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz des freien Mandats sowie das passive Wahlrecht zum Gemeinderat verstößt und daher verfassungswidrig und nichtig ist.

Das hochgepriesene Vorzugsstimmenmodell der ÖVP wurde als Mogelpackung enttarnt, die Nicht-ÖVP-Mitglieder benachteiligt hat. Das Liberale Forum hingegen zeigt einmal mehr: Unsere Mitglieder lassen sich auch durch Druck und sittenwidrige Verträge nicht "knebeln"!

Für LIF-Bundessprecherin Angelika Mlinar ist das Gutachten ein wichtiger Schritt: "Es war höchste Zeit, dass diese Verfassungswidrigkeit beim Namen genannt wird. Wir hoffen sehr, dass die Tiroler Bevölkerung mit den Wahlen eine nachhaltige politische Veränderung herbeiführt und wünschen Christian Kogler und seinem Team viel Erfolg!"

Ein effizientes Gegenmodell erprobt das Liberale Forum derzeit in der Wahlplattform NEOS - Das neue Österreich. Unter http://neos.eu/vorwahl treten noch bis Sonntag Kandidat_innen in offenen Online-Vorwahlen chancengleich und demokratisch für einen Listenplatz an. Wir leben echte Bürgerbeteiligung, in Tirol und im Bund!

