Ein wirklich unabhängiger, starker ORF ist unverzichtbar

Resolution des ORF-Redakteursauschusses

Wien (OTS) - Der ORF-Redakteursausschuss, das sind die RedakteurssprecherInnen aus allen ORF-Bereichen, hat bei seiner heutigen Sitzung einstimmig folgende Resolution beschlossen:

Ein - auch ökonomisch - starker, wirklich unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist in demokratischen Gesellschaften unverzichtbar. Das betonen auch immer wieder Politiker, die für die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen zuständig wären. Die Umsetzung versprochener Gesetzesänderungen lässt allen Ankündigungen zum Trotz aber weiter auf sich warten.

Das ist inakzeptabel. Nicht zuletzt weil auch über die Kernpunkte der überfälligen Reformen breite Übereinstimmung besteht. So hatten sich z.B. sämtliche in- und ausländische Experten, die in die vor einem Jahr geschaffene ORF-Reform-Arbeitsgruppe ins Bundeskanzleramt eingeladen wurden, vor allem für ein deutlich verkleinertes, nach fachlichen und öffentlich nachvollziehbaren Kriterien zusammengesetztes Aufsichtsgremium und die Einführung einer Haushalts/Medienabgabe ausgesprochen. Der Salzburger Verfassungsrechtler, Univ. Prof. Walter Berka hat dies präzise zusammengefasst: Wenn man die Unabhängigkeit des ORF ernst meint und nicht als bloßes Lippenbekenntnis, dann muss man Personen für den Stiftungsrat finden, die genügend Selbstbewusstsein und Rückgrat haben, um als Prellbock gegen politische Interventionen zu fungieren.

So lange nicht die gesetzlichen Voraussetzungen für das Finden solcher Personen geschaffen sind, gibt es keinen wirklich unabhängigen ORF und die ORF-Journalistinnen und Journalisten werden das immer wieder betonen und verdeutlichen, wer dafür verantwortlich ist.

Außer einem völlig neu gestalteten Aufsichtsgremium bedarf wirkliche ORF-Unabhängigkeit auch der Stärkung der inneren Medienfreiheit durch ein verbessertes Redakteursstatut und der ökonomischen Absicherung durch eine nach sachlichen Kriterien festgesetzte, wertgesicherte Haushalts/Medienabgabe. Deren Höhe darf allerdings nicht von parteipolitischem Wohlwollen abhängt. Bis zur Einführung einer Medien/Haushaltsabgabe ist zumindest die teilweise Refundierung der Gebührenbefreiungen fortzusetzen. Die endgültige Streichung hätte fatale Folgen, nicht zuletzt auf die Erfüllung des ORF-Informationsauftrags.

Dass der ORF in diese prekäre finanzielle Situation geraten ist, ist ein weiterer Beweis dafür, wie überfordert der derzeitige Stiftungsrat mit seinen Aufgaben ist, denn dieser hatte ja Gebührenantrag und Budgets in (hoffentlich) voller Kenntnis des ORF-Gesetzes beschlossen, das ein Ende der teilweisen Refundierung der Gebührenbefreiungen mit Ende 2013 festlegt.

Keinerlei Anlass zu Vertrauen in zukunftssichere Planung vermittelt auch alles, was die ORF-Journalistinnen und Journalisten bisher von Geschäftsführung und Stiftungsrat bezüglich des Vorhabens eines trimedialen Newsrooms in Erfahrung bringen konnten. Wir fordern, die Redakteursvertretung ab sofort vollinhaltlich in die Planungen miteinzubeziehen und sicherzustellen, dass auch in einem trimedialen Newsroom Pluralität und journalistische Eigenverantwortlichkeit unzweifelhaft gewahrt werden. Durch eine Verbesserung des Redakteursstatuts, durch eine Organisationsstruktur, die Machtmissbrauch verunmöglicht und durch die gesetzliche Garantie, dass nicht ein Einzelner das Durchgriffsrecht in jede Redaktion hat.

Der ORF gehört nicht - wie immer noch zu viele glauben - den Parteien oder der Regierung, sondern seinem Publikum, den Österreicherinnen und Österreichern!

