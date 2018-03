Nationalrat - Hechtl: Sozialpartnerschaftliches Wirken hat zentralen Stellenwert bei neuer Verwaltungsgerichtsbarkeit

Ärztliche Versorgung und Versorgung mit Arzneimitteln im ländlichen Bereich auf hohem Niveau sicherstellen

Wien (OTS/SK) - "Mit dem Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz im Bereich Gesundheit werden die Anpassungen an eine moderne und einfachere Verwaltungsgerichtsbarkeit umgesetzt", erklärte SPÖ-Abgeordneter Johann Hechtl heute, Freitag, im Nationalrat anlässlich der Debatte um das Anpassungsgesetz und fügte hinzu:

"Besonders wichtig ist mir dabei, dass das sozialpartnerschaftliche Mitwirken einen zentralen Stellenwert in der neuen Verwaltungsgerichtsbarkeit hat - und zwar bei Rechtsentscheidungen durch Experten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die als Laienrichter und Beisitzer tätig sein werden." ****

Entsprechend der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle werde die zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit mit neun Landesverwaltungsgerichten in erster Instanz und zwei Bundesverwaltungsgerichten in zweiter Instanz nun auch für den Gesundheitsbereich umgesetzt. Diese Reform mache einige Anpassungen notwendig. Zentral seien dabei etwa der Wegfall des administrativen Instanzenzugs innerhalb der berufsbezogenen Kammern oder aber auch die Beschwerdemöglichkeit an das Verwaltungsgericht des Landes beim Disziplinarrecht. Erwähnenswert sei zusätzlich der Wegfall des Ausschlusses eines ordentlichen Rechtsmittels.

Die ärztliche Versorgung und die Versorgung mit Arzneimitteln im ländlichen Bereich sind Hechtl ein besonderes Anliegen. "Es müssen neue Modelle zur Sicherstellung und zum Ausbau der ärztlichen Versorgung und der Arzneimittelversorgung erarbeitet werden. Das Ziel muss es sein, eine qualitativ hochwertige und kontinuierliche Versorgung auch am Land nachhaltig sicherstellen", sagte der Abgeordnete.

Dem Misstrauensantrag der FPÖ gegen Gesundheitsminister Alois Stöger entgegnete Hechtl: "Gesundheitsminister Alois Stöger hat gezeigt, dass er kein Ankündigungsminister, sondern ein Umsetzungsminister ist. Ich möchte ihm auf diesem Weg für seine gute Arbeit für die Gesundheit und die Menschen in diesem Land gratulieren und ihm weiterhin viel Erfolg wünschen." (Schluss) rp/sn

