AKV-Präsident Kukacka: AKV begrüßt heutigen Parlamentsbeschluss zur Sonntagsöffnung

Der Sonntag soll Ausdruck unserer christlich-religiösen und kulturellen Identität bleiben können

Wien (OTS) - AKV-Präsident Mag. Helmut Kukacka begrüßt den heutigen Parlamentsbeschluss, mit dem die Gesetzeslücken bei der Sonntagsöffnung geschlossen werden. Damit besteht nun Rechtsklarheit und das bestehende Verbot der Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen samt den bestehenden Ausnahmen kann nicht weiter umgangen werden. Die AKV stellt sich auch hinter die Position von Wirtschaftsminister Mitterlehner, dass an eine generelle Öffnung der Ladenöffnungszeiten auch in Zukunft nicht gedacht ist, weil dies keine Steigerung der Kaufkraft bringen und nur die Klein- und Mittelbetriebe wirtschaftlich unter Druck bringen würde.

Der Sonntag muss auch zukünftig der Tag der Besinnung, des religiösen Lebens und der familiären Begegnung bleiben können, genauso wie er seit jeher Tag der Muße und Erholung für Familie und Gemeinschaft und des kulturellen und sozialen Engagements ist, fordert die AKV. "Der Sonntag muss Ausdruck unserer christlich-religiösen, spirituell-geistlichen und kulturellen Identität bleiben können. Ein klarer Schutz der Sonntagsruhe ist auch deshalb notwendig, da es durch immer großzügigere Ausnahmen in Österreich aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit, der touristischen Attraktivität und der Abwanderung von Arbeits- und Kaufkraft in den letzten Jahrzenten ohnedies zu einer schleichenden Ausweitung der Sonntagsarbeit gekommen ist.", stellt Kukacka fest.

Die AKV fordert daher, dass die Sonntags- und Feiertagsruhe generell gesetzlich geschützt bleiben muss und die bestehenden Ausnahmen nach dem Arbeitsruhegesetz laufend auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen sind. Sonn- und Feiertagsarbeit ist zwar in gewissen Bereichen notwendig, aber sie muss die Ausnahme bleiben und einen höheren Preis haben als Normalarbeitszeit, fordert die AKV.

Der AKV ist ein Anliegen, dass neben sozial- und wirtschaftspolitischen Überlegungen der christlich-religiöse und spirituell-geistliche Wert des Sonntags erhalten bleibt, schloss Kukacka.

