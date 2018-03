Stronach/Schenk: Fehloperationen in Zukunft verhindern

Zweite Meinung vor nicht akuten Operationen einholen

Wien (OTS) - Im Zuge der Gesundheitsdebatte im Nationalrat brachte Team Stronach Gesundheitssprecherin Martina Schenk einen Antrag ein, um viele der rund 40 Prozent Fehldiagnosen und zahlreichen Fehloperationen in Zukunft zu verhindern: "Vor nicht akuten Operationen soll in Zukunft verpflichtend eine zweite Meinung eingeholt werden müssen." Schenk wies in ihrem Debattenbeitrag auch darauf hin, dass es bedauerlich sei, dass zahlreiche sinnvolle Oppositionsanträge im Gesundheitsbereich von der Regierung entweder vertagt oder abgelehnt würden und appellierte an Rot-Schwarz, diese Praxis zu ändern.

