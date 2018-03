2012 - ein erfolgreiches Jahr für die VTB Bank (Austria) AG

Wien (OTS) -

Bilanzsumme 2012: EUR 12,67 Milliarden

Wachstum von 18% von 2011 auf 2012

2013: Fokus auf Kerngeschäft

Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und Fokus auf interne Konsolidierung wächst die VTB Bank (Austria) AG 2012 weiter. Die europäische Subholding der VTB Bank in Moskau, Russlands größter Geschäftsbank, setzt ihren Wachstumskurs fort und steigert die konsolidierte Bilanzsumme 2012 um 18% auf EUR 12,67 Milliarden. 2013 wird die VTBA als eine der größten Auslandsbanken Österreichs ihre internen Prozesse weiter konsolidieren und das Kundengeschäft in den Mittelpunkt stellen.

2012 - VTB Bank (Austria) AG führt Wachstumsstrategie fort

Die VTB Bank (Austria) AG ist die europäische Partnerbank bei der Strukturierung und Finanzierung von Handelsbeziehungen und Projekten von und nach Russland und den GUS-Ländern. Seit 2008 verzeichnet die russische Tochter ein konsequentes Wachstum.

Der Bankensektor war 2012 von einem tiefgreifenden Strukturwandel gekennzeichnet. "Trotz dieses herausfordernden Umfeldes konnten sowohl die VTB Bank (Austria) AG als auch die gesamte VTB European Subholding ihre Geschäftsbereiche weiter deutlich ausbauen und in den Kernbereichen Firmenkundengeschäft und Capital Markets das Jahr sehr erfolgreich abschließen", so Christian Müllner, Mitglied des Vorstandes. Die VTB Bank (Austria) AG schließt das Jahr 2012 mit einer konsolidierten Bilanzsumme von EUR 12,67 Milliarden - dies entspricht einem Wachstum von 18% - ab. Die anrechenbaren Eigenmittel betragen zum Bilanzstichtag EUR 1,29 Milliarden, was einer Eigenmittelquote von 7% (Tier 1) und 14% (Tier 2) entspricht.

VTB Bank (Austria) AG - Einzelabschluss (ausgewählte Kennziffern): in TEUR 2011 2012 Bilanzsumme 5.496.887 6.278.179 Eigenkapital 598.704 661.586 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 121.824 164.302 Bilanzgewinn 93.015 154.743 ROE 22,67% 30,81% CIR 21,16% 19,47% Zinsspanne 2,85% 2,58% Betriebsergebnis 120.624 190.310

Mit solider Kapital- und Liquiditätsbasis ins Jahr 2013

"Wir rechnen damit, dass sich die wirtschaftliche Situation in den nächsten Jahren schrittweise erholen wird. Der Wettbewerb der Banken in Österreich wird aber intensiv bleiben. Das Marktumfeld wird auch 2013 durch niedrige Zinsmargen, ein rückläufiges Geschäftsvolumen und regulatorische Auflagen geprägt sein", erklärt Müllner. Die VTB Bank (Austria) AG konzentriert sich 2013 auf ihr Kerngeschäft und die in 2012 gestartete Konsolidierung verfolgt sie 2013 konsequent weiter. Dabei stehen Effizienz und Produktivität im Fokus, die durch Verbesserung von Abwicklungsprozessen und Optimierung der internen Abläufe erreicht werden sollen. Darüber hinaus soll das Geschäftsmodell noch flexibler gestaltet werden. "Wir sind der erste Ansprechpartner für europäische Unternehmen mit Interesse an Russland und russische Unternehmen, die nach Europa wollen", so Christan Müllner, "Wir starten mit einer soliden Kapital- und Liquiditätsbasis, die uns ermöglichen unser Kerngeschäft weiterzuentwickeln und die guten Ergebnisse der letzten Jahre auszubauen."

Zur VTB Bank (Austria) AG

Die VTB Bank (Austria) AG zählt zu den größten ausländischen Banken in Österreich. Die europäische Subholding der russischen VTB Bank ist eine klassische Geschäftsbank mit einer konsolidierten Bilanzsumme von EUR 12,67 Milliarden und anrechenbaren Eigenmitteln von EUR 1,29 Milliarden. Die VTB Bank (Austria) AG ist auf die Finanzierung von Handelstransaktionen und Projekten in Russland und den GUS-Ländern sowie auf Dienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr und Investment spezialisiert. In der VTB Bank (Austria) AG sind die österreichischen Aktivitäten sowie die Töchter VTB Bank (Deutschland) AG und VTB Bank (France) SA zusammengefasst. Die in Deutschland aktive Onlinebank VTB Direktbank, die Topkonditionen für Tages- und Festgeldkonten anbietet, ist eine Zweigniederlassung der VTB Bank (Austria) AG.

Wir verbinden Ost und West. www.vtb.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Karin Schönhofer

Head of Corporate Communications

VTB Bank (Austria) AG

Parkring 6, 1010 Wien

Tel.: +43 (0)1 515-35-2319

Mobil: +43 (0) 664-808-35-319

k.schoenhofer @ vtb.at