Wr. Gemeinderat - SP-Wutzlhofer: Die wahren Probleme der Kinder sind Selektion und Bildungsvererbung

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien ist eine wachsende Stadt und das ist eine gute Sache", stellte der SPÖ-Gemeinderat und Kindergartensprecher, Jürgen Wutzlhofer, gleich eingangs bei seiner heutigen Rede im Wiener Gmeinderat klar. "Wir müssen uns täglich fragen, welche Stadt wir eigentlich wollen: Eine von Ängsten vor Parallelgesellschaften geprägte oder eine weltoffene Stadt, in der alle ein gutes und nicht ein paar Wenige ein besseres Leben führen können?", so Wutzlhofer. Daseinsvorsorge, Wohnpolitik, Investitionen in Bildung und Kindergärten stünden daher an der Tagesordnung, beantwortete Wutzlhofer seine rhetorische Frage gleich im Anschluss.

"Wir wollen eine Bildung, die vom Kind ausgeht", Wutzlhofer weiter. Daher investiere Wien auch 700 Millionen Euro alleine in elf neue, multifunktionale Campus-Standorte und auch ein riesengroßes Schulsanierungspaket laufe weiter. Neben den notwendigen Zubauten, Umbauten und Ausbauten bei den diversen Wiener Schulstandorten, bedinge eine aktive, professionelle und kindgerechte Bildungspolitik genauso Investitionen in Ganztagsschulen. Heuer würden schon 50.000 SchülerInnen dieses Bildungsangebot nutzen. "Eltern interessiert primär, ob genügend Schulraum geschaffen wird und eine entsprechende Betreuung - auch am Nachmittag - gewährleistet ist", sprach Wutzlhofer aus Erfahrung.

"630 Millionen gibt die Stadt jährlich für Kinderbetreuung aus, die für alle zugänglich und selbstverständlich ganztägig sein sollte. Die wahren Probleme der Kinder sind Selektion und Bildungsvererbung à la "die guten ins Töpfchen die schlechten ins Kröpfchen" und dagegen wehren wir uns", so Wutzlhofer abschließend.

