Die hohe Kunst der Signalerzeugung - der neue High-End- Vektorsignalgenerator von Rohde & Schwarz

München (ots) - Der neue High-End-Vektorsignalgenerator R&S SMW200A von Rohde & Schwarz übertrifft mit seiner Kombination aus maximaler Flexibilität, höchster Performance und intuitiver Bedienung alle Lösungen am Markt. Er ist das ideale Werkzeug, um komplexe, digital modulierte Signale mit hoher Qualität zu erzeugen. Vielfältig konfigurierbar, reicht sein Einsatzgebiet vom einpfadigen Vektorsignalgenerator bis zum Mehrkanal-MIMO-Empfängertester.

Der neue High-End-Vektorsignalgenerator R&S SMW200A von Rohde & Schwarz vereint Basisband-Generator, HF-Generator und MIMO-Fading-Simulator in einem Gerät. Er deckt den Frequenzbereich von 100 kHz bis 3 GHz oder 6 GHz ab und verfügt über eine interne Basisbandsektion mit einer I/Q-Modulationsbandbreite von 160 MHz. Mit seinen hervorragenden Modulations- und HF-Eigenschaften ist er prädestiniert für die Entwicklung hochwertiger Komponenten, Module oder kompletter Produkte für breitbandige Kommunikationssysteme wie LTE-Advanced oder WLAN IEEE 802.11ac. Insbesondere punktet er bei der Verifikation von 3G- und 4G-Basisstationen, aber auch bei Anwendungen im Aerospace & Defense-Bereich.

Wolfgang Kernchen, Leiter des Fachgebiets Signalgeneratoren, Audioanalysatoren und Leistungsmesser bei Rohde & Schwarz, betont:

"Mit unserem neuen Flaggschiff wollen wir unseren Kunden ein Gerät an die Hand geben, das ihnen mit seiner hervorragenden Performance und seinen intelligenten Bedienhilfen die Arbeit wesentlich erleichtert. Dabei ist unsere einzigartige, kompakte Lösung hochgradig skalierbar und zukunftssicher. So bringen Entwickler ihre Produkte für die anspruchsvollen Kommunikationsstandards von heute und morgen so schnell wie möglich zur Marktreife."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter http://www.presse.rohde-schwarz.de abrufbar. Dort steht auch Bildmaterial für Sie zum Download bereit.

Weitere Informationen über das Produkt im Video:

http://www.rohde-schwarz.com/campaigns/en/smw/video.html

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner für Pressevertreter: Christian Mokry, Tel.: (089)

4129-13052, E-Mail: press @ rohde-schwarz.com