"Sport am Sonntag" mit Fußball, Klettern, Judo und Eishockey

Am 28. April um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert "Sport am Sonntag" am 28. April 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Rapid - Salzburg: Zoran Barisic zurück im Hanappi-Stadion

Faszination Klettern: Die Gratwanderung zwischen Spitzensport und Abenteuer - live zu Gast Extremkletterer Stefan Glowacz und Weltmeister Jakob Schubert

Kampf um Medaillen: die Judo-Europameisterschaft in Budapest

Vanek und die starken Männer: die österreichischen Cracks vor der Eishockey-WM. Live im Studio Tormann Bernhard Starkbaum.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

