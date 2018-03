MA 42: Spiel, Spaß und Sicherheit auf Wiens Kinderspielplätzen garantiert

Top-Angebot und strenge Kontrollen durch die Wiener StadtgärtnerInnen sorgen für unbeschwertes Spielvergnügen

Wien (OTS) - Über 500 Spielplätze mit über 6000 Geräten lassen Wiens Kinderherzen höher schlagen. Geplant, betreut, gereinigt und natürlich auch streng kontrolliert werden sie von den Wiener Stadtgärtnern. Für die Sicherheitskontrollen gibt es bei der MA 42 extra geschultes Personal, das wöchentlich auf den Spielplätzen kontrolliert, oftmals sogar täglich durch die MitarbeiterInnen in den Gartenbezirken, die im Rahmen ihrer Reinigungsarbeiten in den Parks die Geräte ebenfalls kontrollieren. Zudem gibt es vierteljährlich operative Inspektionen und darüber hinaus eine jährliche Hauptinspektion von Mitarbeitern des Baumschutz- und Spielplatzkontroll-Referats. "Unsere Spielplätze sind also bestens kontrolliert, sind natürlich auch alle TÜV-geprüft, um absoluten Spielspaß und maximale Sicherheit zu gewährleisten", so Rainer Weisgram, Chef der MA 42-Wiener Stadtgärten. Aktuell hat das Kontrollamt der Stadt Wien die sicherheitstechnischen Prüfungen von Wiens Kinderspielplätzen unter die Lupe. "Unser Ziel ist es, glückliche Kinder und Jugendliche auf unseren Spielplätzen zu haben, wir binden die Bevölkerung in die Gestaltung der Parks und Spielplätze ein und die Kinder dürfen auch über Gerätewahl etc mitreden", erläutert Weisgram die Philosophie der MA 42. Erst die aktive Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer macht die Anlagen zu echten Paradiesen für die Menschen. Die MA 42 hat in den letzten Jahren eine Vielzahl moderner Anlagen gestaltet, die für alle Gruppen Angebote stellen: Ob Skateranlagen, Kletteranlagen, Piratenspielplatz, Insektenspielplatz, Generationenspielplätze, Pilotenspielplatz oder erst vor kurzem der Insektenspielplatz in den Blumengärten Hirschstetten - um nur ein paar der außergewöhnlichen Angebote in der Millionenstadt zu nennen. "Wir bitten auch alle Spielplatznutzer und ihre Eltern um Mithilfe - sollte einmal wo ein Problem auftreten, so bitte einfach das Gartentelefon unter 4000-8042 anrufen, die Nummer klebt auf allen Mistkübeln in den Wiener Parks und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA 42 nehmen alle Hinweise sofort auf", so Rainer Weisgram, der selber oft in den Parks unterwegs ist, um nach dem Rechten zu schauen. "Unser System der Kontrollen funktioniert, wir beheben Mängel umgehend und die Bilanz der letzten Jahre gibt uns recht: Es gab in den letzten acht Jahren ganze 15 Unfälle mit leichten Personenschäden in Wiens Parks, bei keinem war ein mangelhaftes Gerät schuld, sondern die unsachgemäße Nutzung", so Weisgram. Mit heute haben übrigens auch Wiens Wasserspielplätze ihren Betrieb aufgenommen, bei den sommerlichen Temperaturen steht dem Plantschen nichts mehr im Wege - ob auf der Donauinsel oder beim Wasserturm in Favoriten: Die Wiener Stadtgärtner wünschen allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß!

Infos zu den Wiener Parkanlagen, den vielen Angeboten für Jung und Alt auf http://www.wien.gv.at/umwelt/parks/

