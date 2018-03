Mag. Eva Reiter zur neuen Leiterin der ORF-TVthek bestellt

Wien (OTS) - Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat auf Vorschlag des Technischen Direktors Michael Götzhaber und von Online-Hauptabteilungsleiter Thomas Prantner Mag. Eva Reiter, 33, zur neuen Leiterin der Abteilung TO 1 (Online und Teletext) bestellt. Mag. Eva Reiter studierte Publizistik, Kommunikations- und Theaterwissenschaft an der Uni Wien und begann ihre journalistische Laufbahn beim "Standard" und in der ORF-Sportredaktion. Danach wechselte sie ins Landesstudio Wien, wo sie neun Jahre äußerst erfolgreich das ORF-Online-Regionalangebot wien.ORF.at leitete. In ihrer neuen Funktion wird sie nunmehr federführend für die Leitung der ORF-Videoplattform TVthek und der Servicesite ORF insider verantwortlich sein. Darüber hinaus gehören Planung, Vorbereitung, Gestaltung und Koordination der Rahmenbedingungen des Online- und Teletext-Angebots des ORF zu ihrem neuen Aufgabengebiet innerhalb der Hauptabteilung Online und neue Medien.

Direktor Ing. Michael Götzhaber: "Ich freue mich, dass mit Mag. Eva Reiter - nach Mag. Petra Höfer als Leiterin der strategischen Online-Vermarktung - eine weitere kompetente und engagierte Frau eine Führungsposition in der Direktion für Technik, Online und neue Medien einnehmen wird."

Online-Chef und stv. Direktor Thomas Prantner: "Eva Reiter gehört zu den Top-Online-Profis des ORF. Sie war aufgrund ihrer umfassenden Online-Erfahrung und ihrer Fachkompetenz meine Wunschkandidatin für die so wichtige Aufgabe als Gesamtverantwortliche für die Leitung der ORF-TVthek, die wir in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter inhaltlich ausbauen und technisch weiterentwickeln wollen."

Der bisherige provisorische Leiter der TVthek, Bernhard Frank, wird für die Entwicklung neuer multimedialer Sonderprojekte, wie die geplante ORF-Radiothek, und für Innovationen zuständig sein.

