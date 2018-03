Überhöhte Bankmarge aus Synthi Schweiz Derivat brachte Wiener Betrieb im Gesundheitsbereich Verluste aus Zinsabsicherung

Finanzbuddha: 20 Prozent Schadenwiedergutmachung ist zu wenig

Wien (OTS) - Eines der giftigsten Derivatprodukte, die zwischen 2005 und 2009 von der Bank Austria bei Privaten und Unternehmen vertrieben wurde, macht einem Wiener Betrieb im Gesundheitsbereich zu schaffen. Ein Kundenbetreuer der Bank Austria hatte dem Leiter des Betriebes sogenannte "Synthi Schweiz"-Derivate, das sind hochriskante Spekulationsprodukte in Höhe von 2,6 Millionen Euro als Zinsabsicherung verkauft. Wie eine Nachkalkulation durch einen Sachverständigen ergab, hat die Bank hat bei diesem Geschäft mit rund 18.000 Euro etwa ein Drittel der Risikoprämie des Kunden für sich als Marge einbehalten, ohne den Kunden davon zu verständigen. Detail am Rande: Die Nachkalkulation ergab weiters, dass bei fairer Ausgestaltung des Produktes, der Kunde keinen Schaden hätte.

Mit einer "Kulanzzahlung" in der Höhe von etwa 20 Prozent des Schadens, will sich die Bank Austria aus der Affäre ziehen. Die Experten der Beraterplattform Finanzbuddha verweisen auf vergleichbare Fälle, bei denen es zu Schadenübernahmen zwischen 50 Prozent und 75 Prozent durch die Bank gekommen ist. Der Hintergrund dafür: Ein Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes bestätigt, dass Kunden, sogar mit einem höheren Wissenstand, bei Derivatgeschäften besonders sorgfältig über Chancen und Risiken aufgeklärt werden müssen. Es sagt auch, dass kein Absicherungsgeschäft vorliegt, wenn durch ein Derivatgeschäft ein bestehendes Risiko erhalten bleibt oder ein neues geschaffen wird.

Außerdem sind Banken auskunftspflichtig, wenn sie ein besonderes Eigen-Interesse am Gewinn der Geschäfte verfolgen. Dieser Umstand spiegelt sich in zahlreichen Sachverständigen-Gutachten wieder. "Diese Geschäfte haben für den Kunden keinen Nutzen. Die Bank hat sich mit Geld vom Kunden abgesichert", meint dazu Finanzbuddha-Sprecher Robert Süss. "Was hier ursprünglich als Zinsabsicherung verkauft wurde, hat ruinösen Charakter. 20 Prozent Schadenübernahme bei einem Schaden von ungefähr 1 Million Euro ist ein trauriges Finale, in einem ehrlosen Spiel.

