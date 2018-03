JG-Gremel: Kampagne für Free Wien-LAN ist "echter Renner"

"Freiheitliche torpedieren einmal mehr Mitbestimmung für die Wiener Bevölkerung"

Wien (OTS/SPW) - "Mit unserer Free Wien-LAN-Kampagne sprechen wir ein Thema an, das die Menschen und erfreulicherweise viele Wiener Jugendliche bewegt", betonte der Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ Wien, Marcus Gremel. "In den zwei Wochen, in denen wir unsere Kampagne in allen Bezirken durchführen, haben wir unglaublich viel Feedback erhalten. Besonders erfreulich dabei: Es handelt sich durchwegs um positive Reaktionen!", freut sich der JG Wien-Vorsitzende.

Und: "Mittlerweile ist erreicht, dass gratis W-LAN - nach Bereichen auf der Donauinsel, dem Rathausplatz und im Prater - an weiteren Wiener Plätzen umgesetzt wird. Ein Super-Erfolg für unsere Kampagne", so Gremel. Zusagen für kostenloses W-LAN gibt es seither nämlich für den Yppenplatz, den Sigmund Freud-Park vor der Votivkirche (ideal für Studierende!) und - perfekt zum Start der Badesaison - ab 2. Mai 2013 fürs Strandbad Gänsehäufel.

Als "bedauerlich" bezeichnete er die Tatsache, dass "die Freiheitlichen nun die Mitbestimmungsmöglichkeit für die Wienerinnen und Wiener torpedieren." "Ohne Interesse an der Sache geht's ihnen rein ums politische Hickhack!", kritisierte er. "Denn während die Junge Generation die Bürgerinnen und Bürger mittels Petition einbindet, tut die FPÖ im Gemeinderat nichts anderes, als 'd'rüber zu fahren' und damit die Bevölkerung von der Mitbestimmung auszuschließen. Das kennen wir ja schon vom FPÖ-Boykottaufruf bei der Volksbefragung, der von den Wienerinnen und Wienern mit einer Riesen-Beteiligung beantwortet wurde", stellte Gremel fest.

"Wir danken allen, die unsere Ideen unterstützen, gönnen den Freiheitlichen trotz Trittbrettfahrertum ebenfalls den Zugang zu kostenlosem Internet in der Stadt", betonte Gremel abschließend. Nachsatz: "Solange sie nicht - wie von freiheitlichen Kreisen bekannt - einschlägig bekannte Hass-Foren und Nazi-Shopping-Sites ansurfen!" (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at