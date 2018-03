Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Magna International Inc. und Bekanntmachung der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2013

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) - Magna International Inc. hält ihre Jahreshauptversammlung der Aktionäre am Freitag, dem 10. Mai 2013, im The Westin Prince Hotel, 900 York Mills Road, Toronto, Ontario, Kanada, ab. Beginn ist um 10:00 Uhr (Ortszeit in Toronto). Die Versammlung wird per Webcast live übertragen; der Zugriff ist über http://www.magna.com möglich. Magna wird am Vormittag der Versammlung auch die Geschäftsergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2013 bekannt geben.

Magna wird seine vierteljährliche Telefonkonferenz am Freitag, dem 10. Mai 2013, um 14:00 Uhr (Ortszeit in Toronto) durchführen. Die Rufnummer zum Einwählen ist 1-800-728-2056. Anrufer aus Übersee werden gebeten 1-416-641-6705 zu wählen. Bitte wählen Sie sich mindestens 10 Minuten vor der Startzeit ein. Die Telefonkonferenz wird per Webcast unter http://www.magna.com übertragen und wird unter der Leitung von Don Walker, Chief Executive Officer, abgehalten.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Louis Tonelli unter der Rufnummer +1-905-726-7035. Für Fragen speziell zur Telefonkonferenz wenden Sie sich bitte an Karin Kaminski unter +1-905-726-7103.

Für alle, die nicht in der Lage sind, zum angesetzten Termin zuzuhören, stehen folgende Nummern für das spätere Abhören der Aufnahme zur Verfügung: Nordamerika - 1-800-558-5253 und Übersee -1-416-626-4100 (Reservierungsnummer ist 21656372). Die Aufnahme wird bis Freitag, den 17. Mai 2013, zur Verfügung stehen.

