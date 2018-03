denkstatt: THINKdenk zum Energieeffizienzgesetz

Wien (OTS) - die nachhaltige Unternehmensberatung denkstatt veranstaltet einen THINKdenk zur Umsetzung des geplanten Energieeffizienzgesetzes. "Unsere Kunden sind sehr daran interessiert ihre Energieeffizienzpotentiale zu nutzen und wir können ihnen zeigen wo die rentabelsten zu heben sind" betont denkstatt Geschäftsführer Willi Kaltenbrunner.

Moderne Energiemanagementsysteme bieten den Unternehmen ein "Energiecontrolling", das ihnen ermöglicht die berechneten Potenziale betriebswirtschaftlich zu bewerten. Der bei der Veranstaltung von Florian Haas, Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium, präsentierte Energieeffizienzgesetzentwurf wird von den über 40 Unternehmen und den denkstatt Experten diskutiert werden. Herbert Schlossnikl, Vorstand von Vöslauer Mine-ralwasser AG zeigt, wie sich bereits umgesetzte Energieeffizienzmaßnahmen für einen Betrieb rechnen können.

Das geplante Energieeffizientgesetz (EnEffG), wie auch immer wieder ins Spiel gebrachte Ökosteuern oder die Notwendigkeit Energieeffizienz für Industriekunden mit Managementsystemen und Energieaudits umzusetzen, führen dazu, dass Österreichs Unternehmen vermehrt ihre Energieeffizienzpotentiale ermitteln und an rentablen Maßnahmen interessiert sind.

