Kulturen bitten zu Tisch 2013: 26 Nationen laden am 23. Mai zum kulinarischen Fest der Kulturen in den Wiener Sigmund Freud Park.

Wien (OTS) - Anlässlich des UNESCO-Welttags für interkulturellen Dialog findet am 23. Mai von 16 bis 22 Uhr bereits zum sechsten Mal das Fest der Kulturen im Wiener Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche statt (bei Schlechtwetter 29. Mai). Bei freiem Eintritt locken 26 Nationen mit landestypischer Kulinarik, Kultur und Kunst. Erwartet werden wie in den Vorjahren über 5.000 Gäste. Veranstalter ist die in Wien ansässige internationale NGO ,,World Public Forum -Dialogue of Civilizations". Mehr unter www.wpfdc.at.

Mit 26 Nationen die kulturelle Vielfalt feiern

Von Armenien, Aserbaidschan, Georgien, über Bosnien und Herzegowina, Burkina Faso, Ecuador, Griechenland, Indien, Indonesien, Israel, die Karibischen Inseln, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Kuba, Mexiko, Mongolei, Pakistan, Paraguay, Peru, Rumänien, Serbien, Sri Lanka, Spanien, Sudan, Tibet, Ungarn bis Venezuela tischen 26 verschiedene Kulturen kulinarische Schmankerl auf, präsentieren die ihre Vielfalt und laden zum Mitfeiern ein. Armenien, Georgien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, und Peru sind heuer zum ersten Mal mit dabei.

Karibische Klänge, Tänze zum Mitmachen

Neben landestypischen Speisen werden traditionelle Tänze und Musik der jeweiligen Länder präsentiert. Dabei gibt es ausgesprochene Highlights mit denen wir die Besucher überraschen wollen. Der ehemalige ORF Moderator Franz Wallisch wird durch die Veranstaltung führen.

Eine NGO lädt zum Dialog auf höchster diplomatischer Ebene

Beim traditionellen Botschafter-Dinner um 18 Uhr am steinernen PaN-Tisch verkosten Botschafter der teilnehmenden Länder Schmankerl ihrer Nachbarländer und stellen somit auf kulinarisch-diplomatischer Ebene ihre Freude am kulturellen Austausch und ihre Dialogbereitschaft unter Beweis.

Anlass des Festes ist der UNESCO-Welttag für interkulturellen Dialog und Entwicklung am 21. Mai, der angesichts der aktuellen weltpolitischen Turbulenzen immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Eine Friedensinitiative einmal anders

Organisiert wird "Kulturen bitten zu Tisch" vom World Public Forum, einer internationalen Friedensinitiative mit Sitz in Wien, die nach 9/11 gegründet wurde, um den interkulturellen Dialog und gegenseitiges Verständnis für unterschiedliche Werte und Weltanschauungen auf gesellschaftlicher und politischer Ebene zu fördern. "Wir möchten zeigen, dass Dialog friedvoll und auf allen Ebenen stattfinden und vor allem für alle bereichernd sein kann", sagt Nationalrat a.D. und ehemaliger Generalsekretär des Europarates Dr. Walter Schwimmer, der heute das internationale Organisationskomitee des World Public Forums leitet. Mehr Infos zur Veranstaltung unter: www.wpfdc.at

World Public Forum - Dialogue of Civilizations

Das World Public Forum ist eine private weltumspannende Initiative, die 2002 nach den Ereignissen von 9/11 als die alternative zum "Clash of Civilizations" gegründet wurde, um den interkulturellen und interreligiösen Dialog zu fördern. Gründer sind Vladimir Yakunin (Präsident der Russischen Eisenbahnen), Jagdish Kapur (Industrieller, Indien) sowie Nicholas Papanikolaou (Präsident Titan Finance Cooperation, Griechenland/USA). Das Headquarter des WPF befindet sich in Wien, Internationale Koordinatorr ist der ehemalige Generalsekretär des Europarates Dr. Walter Schwimmer. Ziel der internationalen und unabhängigen Vereinigung ist es, durch nachhaltigen Dialog Verständnis und Respekt für geistige und kulturelle Werte unterschiedlicher Kulturen und Zivilisationen zu fördern. www.wpfdc.at

