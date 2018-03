FriendScout24 Single-Monitor Muttertag: Alleinerziehende suchen Partner mit Humor

München (ots) - Kinderlose Singles haben es leichter bei der Suche nach Mr. oder Mrs. Right / Vor allem junge Singles sehnen sich nach Partner mit Kinderwunsch

Der FriendScout24 Single-Monitor beweist: Singles sehnen sich nach Kindern. 67 Prozent der Frauen und sogar 74 Prozent der Solo-Männer suchen ausschließlich nach einem Partner mit Kinderwunsch. Alleinstehende Eltern haben es vor diesem Hintergrund oft schwer bei der Suche nach Mr. oder Mrs. Right. So sieht fast jede zweite Single-Frau in einem Single-Vater keinen potenziellen Partner. Zu diesen Ergebnissen kommt FriendScout24, das Partnerportal Nr. 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz, nach einer Auswertung von über 500.000 Single-Profilen im deutschsprachigen Raum.

Der Kinderwunsch wird laut FriendScout24-Studie vor allem durch das Alter bestimmt. So suchen in der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren über 90 Prozent der kinderlosen Singles einen Partner mit Kinderwunsch. Auch für Single-Eltern in dieser Altersgruppe kommt ein Partner in Frage, der sich zwischen Windeln und Laufstall verwirklichen möchte: 84 Prozent der Single-Papis und 87 Prozent der Single-Mamis sagen, "ja, ich suche einen Partner, der sich (weitere) Kinder wünscht". Erst bei den Älteren nimmt dieser Wunsch ab:

Wünschen sich beispielsweise noch 40 Prozent der Single-Männer ab 40 Jahren ein Kind, sind es bei denjenigen, die bereits Vater sind, nur noch sechs Prozent.

Alleinerziehende bei der Partnersuche flexibler

Alleinerziehende Singles haben es deutlich schwerer, einen Partner zu finden: Insgesamt 39 Prozent der kinderlosen Männer und sogar 47 Prozent der kinderlosen Frauen schließen für sich einen Partner aus, der bereits ein Kind hat. Betrachtet man die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen, liegen die Werte sogar noch deutlich höher: 56 Prozent der Männer und 64 Prozent der Frauen wollen keine Beziehung mit einem Partner eingehen, der bereits eine Tochter oder einen Sohn mitbringt. Das ist schade, haben alleinstehende Eltern laut FriendScout24 Single-Monitor doch einiges zu bieten: Sie sind gut ausgebildet, jeder Vierte hat studiert, zwei Prozent sind sogar promoviert.

Kindererziehung, Karriere, Partnersuche - Alleinerziehende müssen viele Lebensbereiche unter einen Hut bekommen. Das Multitasking der Single-Moms und Single-Dads scheint aber ihren Horizont zu erweitern:

In puncto Partnersuche zeigen sie sich jedenfalls deutlich aufgeschlossener als Kinderlose. So kommt für 57 Prozent beispielsweise auch ein geschiedener Partner in Frage - das würden dagegen nur 31 Prozent der kinderlosen Singles akzeptieren. Auch ein Witwer oder eine Witwe ist bei 43 Prozent der Eltern jederzeit willkommen. Das können im Vergleich nur 19 Prozent der Kinderlosen von sich behaupten.

Single-Moms und Single-Dads suchen zärtliche Partner mit Humor

Doch wie sieht der Traumpartner der Single-Moms und Single-Dads im Vergleich zu kinderlosen Singles aus? Ob mit Kind oder ohne, Humor muss er (oder sie) haben. 27 Prozent der Singlefrauen mit Kind und sogar 36 Prozent der kinderlosen Single-Frauen stufen dieses Kriterium als das bedeutendste ein. Für alleinstehende Mütter spielen aber Werte wie Verlässlichkeit und gemeinsame Interessen eine wichtigere Rolle. Auch bei Männern steht der Humor an erster Stelle. Väter legen im Vergleich zu Kinderlosen aber verstärkt Wert auf das Aussehen und die Zärtlichkeit der potenziellen Partnerin.

