Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit: "Professionelle und erfahrene Polizei"

Konrad Kogler auf Besuch im Bundesland Oberösterreich

Wien (OTS) - Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler besuchte am 24. April 2013 die Polizei in Oberösterreich sowie Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer. Kogler wies darauf hin, dass Oberösterreich eine professionelle und erfahrene Polizei habe.

Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher leben in einem sicheren Bundesland. "Professionelle Ermittlungsmethoden, Freude am Polizeiberuf sowie der direkte Kontakt mit den Menschen zeichnen die oberösterreichischen Polizistinnen und Polizisten aus", sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit bei seinem Besuch. Mit dem Projekt "COP" der Polizei in Wels wird deutlich, dass es der Polizei in Oberösterreich wichtig ist, auf die Anliegen und die Sichtweisen der Menschen einzugehen.

Die gute Arbeit der Polizei in Oberösterreich wird durch die Aufklärungsquote von 47,8 Prozent deutlich. Aufgrund Oberösterreichs geographischer Lage im Drei-Länder-Eck Österreich, Deutschland und Tschechien arbeitet die Polizei in der Verhinderung und Aufklärung von grenzüberschreitenden Straftaten eng mit den Polizeiorganisationen der Nachbarländer zusammen.

Die Erhöhung der Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit und die internationale Zusammenarbeit zählen für den Landespolizeidirektor Andreas Pilsl M.A. zu den Schwerpunkten der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der Landespolizeidirektor betonte, dass "eine gute Polizistin, ein guter Polizist immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen haben muss."

Generaldirektor besuchte die Polizeiinspektion Leonding

Der Generaldirektor besuchte auch die Polizeiinspektion (PI) Leonding, die es seit 1. September 1918 gibt. Die Polizistinnen und Polizisten der PI Leonding zeigen hohes Engagement und sind sich ihrer Verantwortung, für Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Hilfe zu sorgen, bewusst. Der Einsatzbereich der PI Leonding umfasst ein Gebiet von 24,05 km2 mit insgesamt über 28.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

"Die Polizeiinspektion Leonding ist mit einer Kriminaldienstgruppe, einer Verkehrsdienstgruppe und einer allgemeinen Verwaltungsgruppe breit aufgestellt. Durch diese Spezialisierung von Polizistinnen und Polizisten ist eine engagierte, effiziente und erfolgreiche Polizeiarbeit gewährleistet", sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Dies bewies auch der selbstlose Einsatz eines Polizisten der PI Leonding am 19. März 2013 beim Brand eines Einfamilienhauses in Leonding. Der Beamte befreite einen verwirrten Mann aus dem brennenden Haus und rettete ihm das Leben. Aber nicht nur Lebensrettungen und engagiertes Arbeiten zeichnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PI Leonding aus, sondern auch die guten Aufklärungszahlen bei Straftaten. "Entsprechend hohe Aufklärungsquoten verlangen professionelle Ermittlungsmethoden und engagierte Polizistinnen und Polizisten. Die oberösterreichische Polizei befindet sich im absoluten Spitzenfeld in Bezug auf hohe Aufklärungsquoten und Motivation", sagte Generaldirektor Kogler.

