Syrische Bischöfe: Spindelegger und Arsenios fordern Freilassung

Stiftung "Pro Oriente": Ökumene-Gebet für Syrien in Salzburg

Wien-Salzburg, 24.04.13 (KAP) Angesichts der beiden in Syrien entführten Bischöfe melden sich nun auch Stimmen aus Politik und Kirche in Österreich zu Wort: So forderte Außenminister Michael Spindelegger am Mittwoch die sofortige und bedingungslose Freilassung der Bischöfe: "Ich bin zutiefst schockiert über die Entführung von zwei syrischen Bischöfen und die Ermordung des Fahrers und verurteile diese Taten auf das Schärfste." Die Entführung sei "ein verheerendes Signal für die christlichen Minderheiten im Nahen Osten", hob der Außenminister in einer Erklärung zur Entführung der beiden in Aleppo residierenden Metropoliten Mar Gregorios Youhanna Ibrahim (syrisch-orthodox) und Boulos Yazigi (griechisch-orthodox).

Einen eindringlichen Appell hat auch Metropolit Arsenios (Kardamakis) an die politischen Entscheidungsträger gerichtet, sich mit allen Kräften für die Freilassung der beiden orthodoxen Metropoliten einzusetzen. Zugleich verurteilte er in einer Erklärung (www.metropolisvonaustria.at) die Entführung auf das Schärfste. Der orthodoxe Metropolit von Österreich verwies auch auf die Bemühungen des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I., der bereits mit der türkischen und griechischen Regierung Kontakt aufgenommen hat, um diese zu verstärkten politischen und diplomatischen Bemühungen zu bewegen.

Indes rufen "Pro Oriente", Caritas-Nahosthilfe, Ökumenischer Arbeitskreis Salzburg, das Mayr-Melnhof Institut für den christlichen Osten, das Diözesanreferat für Ökumene und Dialog der Religionen sowie der Fachbereich Bibelwissenschaften und Kirchengeschichte der Katholisch-Theologischen Fakultät Salzburg für Donnerstag zu einem Ökumenischen Gebet auf. An dem "Gebet für den Frieden in Syrien" im Byzantinischen Gebetszentrum St. Markus (Ehemalige Ursulinenkirche), Franz-Josef-Kai 21 in Salzburg am 25. April, 17 Uhr, nimmt auch Erzbischof Alois Kothgasser teil.

Mehr auf www.kathpress.at (ende) fam/gpu/hkl/

nnnn