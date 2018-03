PULS 4 ist neuer Quotenrekordhalter!

Noch nie hatte ein Privat-TV Sender in Österreich so hohe Durchschnitts-Reichweiten. In Spitzen waren bis zu 903.000 ZuseherInnen gestern bei PULS 4 live dabei!

Wien (OTS) -

PULS 4 ist seit heute der absolute Tabellenführer im österreichischen Privat-TV!

PULS 4 erreichte in Spitzen in der Gesamtbevölkerung ab 3 Jahre 903.000 ZuseherInnen

Historischer Privat-TV Rekord in Österreich: 847.000 verfolgten gestern durchschnittlich das UEFA Champions League Live-Spiel bei E12+

Phänomenale Reichweite: Bis zu 891.000 ZuseherInnen (E12+) verfolgten gestern Österreichs viertes Vollprogramm bei E12+, bei E12-49 waren in Spitzen bis zu 433.000 ZuseherInnen mit dabei

Sensationeller Quotenrekord: Im Durchschnitt verfolgten 847.000 ZuseherInnen (E12+) bei einem Marktanteil von 36,8 Prozent (E12-49) die zweite Halbzeit der Halbfinal Hinrunde

Ultimativer Tagesmarktanteilsrekord für PULS 4: 15,0 Prozent Marktanteil schaffte Österreichs schnellst wachsender Privat-TV Sender am gestrigen Dienstag (bisheriger Spitzenwert 9,3 Prozent)

Digitaler PULS 4-Rekord: Mit sport.puls4.com und der PULS 4 App generierte PULS 4 gestern rund 100.000 Abrufe

Damit ist PULS 4 sowohl im April als auch im Gesamtjahr 2013 bisher die absolute Nummer 1 in der Gesamtbevölkerung im österreichischen Privat-TV!

Mehr geht nicht! Tabellenführung für PULS 4! PULS 4 ist seit heute der absolute Spitzenreiter im österreichischen Privat-TV! Im Durchschnitt verfolgten 847.000 ZuseherInnen (E12+) bei einem Marktanteil von 36,8 Prozent (E12-49) die zweite Hälfte des DUELL DES JAHRES live auf PULS 4 und stellt damit den Privat-TV Rekord ein. Auf PULS 4 verfolgten in Spitzen bis zu 891.000 ZuseherInnen bei E12+ das Top-Spiel der UEFA Champions League. In der Zielgruppe E3+ waren es sogar bis zu 903.000 ZuseherInnen in Spitzen.

Ultimativer Tagesmarktanteilsrekord für PULS 4! Mit dem gestrigen Sendetag schafft PULS 4 einen phänomenal neuen Tagesmarktanteilsrekord mit 15,0 Prozent bei E 12-49 (bisheriger Rekordwert: 9,3 Prozent). Auch in der Zielgruppe E12+ erreicht PULS 4 mit sensationellen 12,8 Prozent einen absolut neuen Rekord in Sachen Tagesmarktanteil.

Mehr als die Hälfte der jungen männlichen Zielgruppe war gestern auf PULS 4 live mit dabei! In der Zielgruppe M12-29 erreichte PULS 4 gestern mit der zweiten Spielhälfte einen Marktanteil von 54,1 Prozent. Die junge Zielgruppe E12-29 erreichte einen Marktanteilwert von 41,7 Prozent.

Digitaler PULS 4-Rekord geknackt! Mit rund 100.000 Abrufen auf der PULS 4 SPORT-Webseite sport.puls4.com und in der PULS 4 App erreichten die digitalen Zugriffe einen neuen, sensationellen Rekord. Das Duell des Jahres war via Livestream im Rahmen der PULS 4 Multi-Screen Strategie auf der Webseite und in der PULS 4 App in voller Länge zu verfolgen (Quelle: eigene Angabe).

PULS 4 Star David Alaba hievt PULS 4 an den Gipfel des Quotenhimmels! Der FC Bayern München fertigte den FC Barcelona mit 4:0 zu Hause in der Fußball Arena München ab. Aus dem PULS 4 Center meldete sich PULS 4 SPORT-Chef Christian Nehiba gemeinsam mit Experte Frenkie Schinkels und Stargast Thomas Strunz. Kommentator Michael Gigerl meldete sich direkt aus der Fußball Arena München.

PULS 4 Geschäftsführer Markus Breitenecker: "Mit dieser erfolgreichen Spitzen-Reichweite von über 900.000 ZuseherInnen und einem neuen Rekordwert von 847.000 ZuseherInnen im Schnitt, haben wir einen neuen Meilenstein erreicht. Dieser Tag geht in die Sendergeschichte von PULS 4 ein. Neben großem Dank an mein gesamtes Team, das dies ermöglicht hat, möchte ich auch den PULS 4-ZuseherInnen besonders großen Dank aussprechen - mit Ihnen haben wir es geschafft, Österreichs größter und stärkster Privat-TV Sender in der Gesamtbevölkerung 2013 bisher zu werden. Danke!"

Basis: Österreich, Alle Ebenen, PULS 4, E 12+/ E 12-49/ M 12-29 / E 12-29 23.4.2013/ Zeitintervall: 5 Minuten

Quelle: AGTT / GfK: Fernsehforschung / Evogenius Reporting, Alle Daten vorläufig gewichtet

