Rosenmaier: Die SPÖ-Niederösterreich steht für Zusammenarbeit und verantwortungsbewusstes Mitentscheiden

Ein Dankeschön an die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für ihren Einsatz, für ihren Fleiß und für ihre Treue zu Niederösterreich

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Der NÖ Landtag hat sich heute in einer neuen Zusammensetzung konstituiert und damit die Arbeit für die vor uns liegende Legislaturperiode aufgenommen. Das heißt, wir werden uns in den kommenden 5 Jahren intensiv für unsere Landsleute einbringen -und das in einem europäischen aber auch global schwierigen Umfeld. Ich möchte von dieser Stelle aus allen Landesbürgerinnen und Landesbürgern danken, welche von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und mitentschieden haben. Mitreden und mitentscheiden bedeutet gleichsam auch mitgestalten - die Sozialdemokratie NÖ wird sich mit aller Kraft einbringen", so der Klubobmann der NÖ Sozialdemokraten Alfredo Rosenmaier in seiner Rede im Zuge der konstituierenden Sitzung des NÖ Landtags.

"Die SPÖ Niederösterreich und unser geschäftsführender Vorsitzender, der Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten, Mag. Matthias Stadler, sind sich der Herausforderung aber vor allem der Verantwortung, welche wir zu tragen haben, bewusst. Ein hart, aber fair ausverhandeltes Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und SPÖ legt dafür eine gute und tragfähige Basis. Vertrauen und der Wille zur Zusammenarbeit, gemeinsam für das Bundesland Niederösterreich und die Menschen zu arbeiten, das ist die Kraft, die uns vorantreiben wird", so Rosenmaier, der die sozialdemokratischen Schwerpunkte skizziert:

"Wohlstand und Lebensqualität für alle, eine funktionierende und dem Menschen dienliche Infrastruktur, eine hohe Standortqualität für die Wirtschaft als Voraussetzung für Beschäftigung und Arbeitsplätze sowie eine zukunftsgerichtete Bildungs- und Sozialpolitik sind nur einige der Herausforderungen und Aufgaben für die Landespolitik. Wir müssen auch ein Netz für jene knüpfen, die unsere Solidarität benötigen, wir müssen den Familien jene Rahmenbedingungen bieten, die ihnen Sicherheit und vor allem das Gefühl geben, sich auf Niederösterreich verlassen zu können."

Maßgebliche Themen sind weiters die Struktur der Landeskliniken und die Sicherung eines Gesundheitssystems, die Strukturen im Bildungswesen sowie Regionalinitiativen, Gemeindekooperationen und der Ausbau der direkten Demokratie. Wissenschaft und Forschung aber auch Kultur, betreutes Wohnen, Ausbau der Pflegeheime, zusätzliche Mittel für den kommunalen Wohnbau sowie die Schaffung von mehr Betreuungsplätzen für die Klein- und Kleinstkinder, neue Arbeitsplätze sowie eine gute und sichere Ausbildung für die Jugend.

"Unser aller Aufgabe muss es sein, die Lebensqualität unserer Landesbürgerinnen und -bürger abzusichern und, wenn es möglich ist, alles daran zu setzen diese noch zu steigern. Die politisch Verantwortlichen der SPNÖ sind dazu bereit. Am heutigen Tag gilt es aber auch einmal mehr Danke zu sagen. Danke für die Arbeit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für ihren Einsatz, für ihren Fleiß und für ihre Treue zu Niederösterreich. Lebensqualität und Wohlstand sind keine Selbstverständlichkeit, sondern sie müssen jeden Tag neu erarbeitet werden. Wir wollen gemeinsam mit den Menschen für unser Bundesland arbeiten und die Herausforderungen der Zukunft meistern. Dafür stehen unser geschäftsführender Landesparteivorsitzender Bürgermeister Mag. Matthias Stadler, unser Regierungsteam mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Karin Renner und Landesrat Ing. Maurice Androsch, dafür steht unser dritter Landtagspräsident LAbg. Franz Gartner, dafür stehe ich als Klubobmann der sozialdemokratischen Landtagsfraktion und dafür stehen alle unsere Mandatarinnen und Mandatare im NÖ Landtag sowie in der Länderkammer", so Rosenmaier.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala, Pressesprecher

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at