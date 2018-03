AVISO: Morgen wird der Theodor Körner Preis für Wissenschaft und Kunst verliehen

Seit 1953 Starthilfe für junge Menschen, die Außergewöhnliches vollbringen

Wien (OTS) - 38 junge WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen werden am 25. April in der Universität Wien mit dem Theodor Körner Preis ausgezeichnet. Der Preis wird seit 1953 mit Unterstützung der Arbeiterkammer jährlich vergeben und dient somit seit mittlerweile 60 Jahren als Starthilfe in den Bereichen Geistes- und Kulturwissenschaften, Medizin, Naturwissenschaften und Technik, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, bildende Kunst und Kunstfotografie, Literatur und Musik. Zu den bisherigen PreisträgerInnen zählen etwa die Mikrobiologin Renèe Schröder, die Schriftstellerin Friederike Mayröcker oder Clemens Jabloner, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes.

Verleihung Theodor Körner Preis

Donnerstag, 25. April 2013, 10.00 Uhr

Universität Wien, großer Festsaal

Universitätsring 1, 1010 Wien

Programm:

Begrüßung durch die Vizerektorin der Universität Wien, Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Weiglein-Schwiedrzik

Eröffnungsworte des Beiratsvorsitzenden des Theodor Körner Fonds, Univ.-Prof. DDr. Oliver Rathkolb

Ansprache des Kuratoriumspräsidenten des Theodor Körner Fonds, Mag. Herbert Tumpel

Festrede: Nationalbankgouverneur Dr. Ewald Nowotny (Preisträger des Jahres 1968)

Vorstellung und Ehrung der PreisträgerInnen 2013

Moderation: Corinna Milborn

Anschließend lädt Bundespräsident Heinz Fischer zum Empfang.

