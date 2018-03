Neu ab sofort: ORF-TVthek im Kabelnetz der Salzburg AG

ORF und Salzburg AG präsentieren die TVthek im Salzburg AG-Kabelnetz

Wien (OTS) - Auf der ORF-TVthek stehen dem Publikum seit 2009 Fernsehsendungen des ORF als Live-Stream und als Video-on-Demand zur Verfügung. Das zunächst online abrufbare Angebot wurde in den vergangenen Jahren schrittweise auch für die Nutzung auf weiteren medialen Plattformen angepasst. Nun können Kabelnetzkundinnen und -kunden der Salzburg AG ab sofort mit einem HbbTV-tauglichen Empfangsgerät das gesamte, auch online verfügbare Angebot der Videoplattform des ORF nutzen. Herbert Stranzinger, MBA (Vertriebsleiter CableLink der Salzburg AG), Roland Brunhofer (ORF-Direktor Landesstudio Salzburg) und Thomas Prantner (stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien) stellten das TVthek-Angebot für das Kabelnetz der Salzburg AG im Rahmen eines Pressegesprächs am Mittwoch, dem 24. April 2013, in Salzburg vor.

Herbert Stranzinger, MBA (Vertriebsleiter CableLink der Salzburg AG):

"Nach langjähriger Partnerschaft mit dem ORF kann die Salzburg AG mit der ORF-TVthek nun auch das On-Demand-Angebot des ORF im gesamten Kabel-TV-Netz der Salzburg AG direkt am Fernseher anbieten und damit die Vorteile des digitalen Fernsehens weiter nutzen. Die Salzburg AG setzte für die technische Umsetzung auf den HbbTV-Standard, der praktisch in alle neuen Digital-TV-Geräte integriert ist. Die ORF-TVthek ist somit ab sofort für alle 125.000 Salzburg-AG-Kabel-TV-Kunden kostenlos am Fernsehgerät verfügbar."

Roland Brunhofer, ORF-Direktor Landesstudio Salzburg:

"Wer 'Salzburg heute' oder eine andere der mehr als 130 ORF-Sendungen verpasst hat, kann sich diese ab sofort sieben Tage lang nicht nur online oder über das Smartphone, sondern auch im Wohnzimmer am großen Flatscreen nachträglich ansehen. Ich freue mich, dass unsere Kooperation mit der Salzburg AG dieses neue Service für unser Publikum möglich macht."

Thomas Prantner, stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien:

"'Fernsehen, wann und wo Sie wollen' - das ist Motto und Strategie der ORF-TVthek zugleich. Seit ihrem Launch im Jahr 2009 haben wir die Videoplattform schrittweise auf wichtigen technischen und medialen Plattformen bereitgestellt. Mit der Integration in das Kabelnetz der Salzburg AG stehen die hochqualitativen ORF-TV-Contents dem Salzburger Publikum nun auch auf dem TV-Gerät on demand zur Verfügung."

Das bietet die TVthek im Kabelnetz der Salzburg AG

Kabelnetzkundinnen und -kunden der Salzburg AG können ab sofort mit einem HbbTV-tauglichen Empfangsgerät - das sind TV-Geräte oder DVB-C-Set-Top-Boxen (Digiboxen) - konform der HbbTV-Spezifikation v1.1.1 - das gesamte, auch online verfügbare Angebot der Videoplattform des ORF nutzen. Mehr als 130 ORF-TV-Sendungen bzw. -Formate stehen regelmäßig als Video-on-Demand (7-Days-Catch-Up) zur Verfügung. Magazin-, Informations-, Regional-, Kultur-, Sport-, Service-, Religions-, Dokumentations- sowie Unterhaltungssendungen werden ebenso bereitgestellt wie Sendungen des Kinderprogramms, Filme und Serien.

Höchstmögliche Usability und beste Bildqualität stehen bei dem neuen TVthek-Angebot im Kabelnetz im Vordergrund: Design und Navigation sind für die Nutzung auf TV-Bildschirmen optimiert, bestmögliche Barrierefreiheit ist durch die optionale Einblendung von Untertiteln und Transkripten (soweit vorhanden) gegeben.

Das Projektteam

Die Umsetzung der ORF-TVthek für das Kabelnetz der Salzburg AG wurde vonseiten des ORF/ORF-E von Ing. Christian Eder und Herbert Schmitt, BSc. geleitet. Seitens der Salzburg AG zeichnet Herr DI Reinhold Ratzinger und DI (FH) Bernd Zwinger für die Projektleitung verantwortlich. Das Projekt wurde mit maßgeblicher Unterstützung der Infonova GmbH (DI Werner De Buigne, Heribert Amtmann) realisiert. Der Aufbau und die erforderliche Erweiterung der Systemarchitektur wurden von der APA-IT durch Robert Szuka koordiniert.

