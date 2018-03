NEWS-Exklusiv: Tochter von Boris Jelzin österreichische Staatsbürgerin

Blitz-Einbürgerung nach massiver Intervention von Magna.

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe, dass die Tochter des früheren russischen Präsidenten Boris Jelzin, Tatjana Yumaschewa, die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen hat.

Die Blitz-Einbürgerung, die am 26. November 2009 stattfand, fand auf Betreiben des Magna-Konzerns statt, bei dem damals noch Frank Stronach das Sagen hatte.

Neben Yumaschewa wurde auch deren Mann Valentin Yumaschew, einst Leiter der russischen Präsidentschaftskanzlei, und die gemeinsame Tochter eingebürgert. Interveniert wurde von Magna, NEWS veröffentlicht unter anderem ein Interventionsschreiben von Magna-Boss Günther Apfalter an das Wirtschaftsministerium.

Besonders auffällig sind die Begleitumstände der Einbürgerung, insbesondere der Wohnsitz des Jelzin-Clans vor der Einbürgerung. Dabei handelt es sich um ein heruntergekommenes Haus an einer stark befahrenen Durchzugsstraße im burgenländischen Winden am See. Es fanden sich keine Belege, dass die Behörden je überprüft haben, ob der Jelzin-Clan an dieser offiziell als Hauptwohnsitz gemeldeten Anschrift auch aufhältig war. Der damalige Vermieter sagt zu NEWS, dass die Wohnung "ein Jahr lang" angemietet worden sei und er seine russischen Mieter "selbst gar nicht gekannt" habe.

Begründet wurde die Blitz-Einbürgerung damit, dass dies im besonderen Interesse der Republik läge. NEWS veröffentlicht in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe zudem weitere Hintergründe über die Rollen des Magna-Konzerns, des russischen Oligarchen Oleg Deripaska und des Managers Siegfried Wolf in der aufsehenerregenden Causa, die auch deutsche und US-amerikanische Interessen berührte.

Rückfragen & Kontakt:

NEWS

Chefreporter Kurt Kuch

Tel.: 01/21312-1143