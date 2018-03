AKNÖ: Josef Leitner kehrt in die AK zurück

Wien (OTS/AKNÖ) - Die Niederösterreichische Arbeiterkammer teilt mit, dass Dr. Josef Leitner sein Rückkehrrecht in den Dienst der AK in Anspruch nimmt. Nach dem Ausscheiden aus der Landesregierung bezieht Dr. Leitner keine Fortzahlungen des Landes Niederösterreich, sondern kehrt mit 25. April 2013 in sein Beschäftigungsverhältnis in der AKNÖ zurück.

Das Rückkehrrecht war bei seiner Berufung in die Landespolitik vereinbart worden. In der Zeit seiner Karenzierung hat Dr. Leitner keine Leistungen der AK bezogen. Sein künftiges Dienstverhältnis und seine Aufgabenfelder knüpfen an die seinerzeitigen Tätigkeiten im Bereich Betriebsräteberatung an.

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ-Direktor Mag. Helmut Guth

01 58883-1515