Eröffnung der neuen EBRD-Kreditlinie RuSEFF Residential in Moskau

Am 24 April lädt die Kommunalkredit Public Consulting GmbH zur feierlichen Eröffnung der neuen EBRD-Kreditlinie RuSEFF Residential in Moskau ein.

Wien/Moskau (OTS) - RuSEFF steht für Russian Sustainable Energy Efficiency Facility; unter diesem Programm stellt die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) mit Sitz in London bis zum Jahr 2016 russischen Partnerbanken 100 Millionen Dollar zur Verfügung, welche für die Modernisierung von Wohnungen und Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden. Im Vordergrund dabei: die Finanzierung von energieeffizienten Sanierungen von Gebäuden in den Schwerpunktregionen Südrussland sowie dem Ural- und Wolgagebiet.

Im Auftrag der EBRD und finanziert durch das Österreichische Finanzministerium unterstützt die Kommunalkredit Public Consulting gemeinsam mit der Allplan GmbH in enger Zusammenarbeit mit russischen Experten die Implementierung dieses neuen Finanzierungsprogrammes.

Die Leistungen umfassen dabei:

Unterstützung der russischen Partnerbanken im Marketing und im Vertrieb des neuen Kreditproduktes

technische Prüfung der zu finanzierenden Projekte

Monitoring der Energieeinsparungen

Ausarbeitung von Sanierungskonzepten für Mehrfamilienhäuser

Ausarbeitung von Praxishandbüchern zu technischen und juristischen Fragen der Wohnraumsanierung

Ausarbeitung einer Liste von empfohlenen Technologien und Lieferanten (auch aus Österreich)

Bei der feierlichen Eröffnung des Programms am 24. April in Moskau informieren die EBRD und die Kommunalkredit Public Consulting die Öffentlichkeit über die neue Kreditlinie. Dabei treffen Vertreter der EBRD, von 15 lokalen Banken, der russischen Wohnungswirtschaft sowie Lieferanten von energieeffizienten Bautechnologien zusammen.

Der Bedarf der Wohnraumsanierung in Russland ist enorm: Rund 90 % aller russischen Mehrfamilienhäuser sind dringend sanierungsbedürftig. Auf einen Quadratmeter Wohnfläche in Nordrussland entfällt ein Wärmeverbrauch von 294 kWh/m2 pro Jahr, d. h. doppelt so viel wie z. B. im benachbarten Finnland. Eine thermische Sanierung kann den Verbrauch auf 151 kWh/ m2 pro Jahr fast halbieren. Insgesamt liegt der Energieverbrauch in einem durchschnittlichen russischen Haushalt bei 400kWh/ m2 und Jahr, fast viermal so hoch wie in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alexander Linke

Abteilungsleiter Energy, Environment and Climate Change

Kommunalkredit Public Consulting GmbH

a.linke @ kommunalkredit.at

Tel.: 0664/8031631 223

www.publicconsulting.at