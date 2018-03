WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Die Verhinderer kommen wieder ans Licht - von Günter Fritz

Die Reform der GmbH ist notwendig und seit Jahren überfällig

Wien (OTS) - In Österreich ist man vor Überraschungen nicht gefeit -auch wenn man glaubt, dass gewisse Themen längst abgehakt sind. So wurde die Reform der GmbH im November unter öffentlichem Beifall bei der Regierungsklausur in Laxenburg von SPÖ und ÖVP als wichtiger Schritt für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts paktiert und in den Grundzügen festgelegt. Danach wurde von Sozialpartnern und Experten weiterverhandelt; die Ergebnisse wurden vor einem Monat von Justiz- und Wirtschaftsministerium gemeinsam vorgestellt. Statt 35.000 Euro sollen für diese Rechtsform künftig nur noch 10.000 Euro Mindeststammkapital nötig sein, die Mindestkörperschaftssteuer von 1750 auf 500 Euro pro Jahr gesenkt werden und die Notar- und Anwaltskosten für den Gründungsakt um die Hälfte reduziert werden. Auch soll die Veröffentlichungspflicht in der "Wiener Zeitung" wegfallen, was die Gründungen insgesamt billiger, einfacher und beliebter machen soll.

Damit werde ein Standortnachteil beseitigt, der Österreich zunehmend auf den Kopf falle, argumentiert nicht nur der hartnäckigste Befürworter der Reform, Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl. Denn immerhin gibt es etwa in Großbritannien die Ein-Pfund-Limited, innerhalb Europas beträgt das durchschnittliche Stammkapital 8000 Euro. Auch etwaige Gläubigerinteressen bei Pleiten würden nicht geschmälert, da bei Kreditvergaben an Unternehmen von den Banken ohnehin entsprechende Sicherheiten gefordert würden.

So weit, so logisch: Doch nach dem Ende der vierwöchigen Begutachtungsfrist für den Gesetzesentwurf sieht es plötzlich wieder anders aus: Neben wohlwollenden Stellungnahmen, die zum Teil Nachbesserungen vorschlagen, gibt es auch jene, die die Reform torpedieren. Die meisten Bundesländer wollen ihr nur zustimmen, wenn ihnen die steuerlichen Einnahmenausfälle kompensiert werden, die Arbeiterkammer lehnt sie überhaupt strikt ab. Die Reform fokussiere nur auf die Interessen der Unternehmen und blende die der Arbeitnehmer, Konsumenten und Gläubiger aus. Selbst Notare, die zwar großzügig einer Gebührensenkung zustimmten, rufen jetzt laut "Ja, aber!" und fordern wie die AK ein Zurück an den Start. Irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass, sobald hierzulande zu einem Schritt nach vorn angesetzt wird, sofort die Verhinderer wieder ans Licht kommen - aus welchen Motiven auch immer. Besonders auffällig ist, dass vor rund dreieinhalb Jahren schon genau das gleiche Spiel um die GmbH-Reform gespielt wurde. Manche Kräfte wollen offenbar beharrlich, dass sich keinesfalls etwas verändert.

