Unilever: Nachhaltigkeitsprogramm treibt Wachstum

Wien (OTS) - Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäftsmodell von Unilever trägt maßgeblich zum Umsatzwachstum bei. Das Unternehmen mit Marken wie Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Axe, Dove, oder Coral verringerte den CO2-Ausstoß seit 2008 um eine Million Tonnen und steigerte den Anteil der Rohstoffe aus nachhaltigem Anbau auf über ein Drittel. Parallel stieg der Umsatz von Euro 40,5 Mrd. auf Euro 51,3 Mrd.

Wie der gestern veröffentlichte zweite 'Unilever Progress Report' zeigt, kommt das Unternehmen seiner Vision näher, die Unternehmsgröße zu verdoppeln und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu reduzieren sowie den gesellschaftlichen Nutzen zu steigern. Seit Veröffentlichung des konzernweiten Nachhaltigkeitsplans konnte Unilever den Jahresumsatz um über ein Viertel auf Euro 51,3 Mrd. steigern.

"Nachhaltigkeit ist essentieller Wachstumstreiber für unser Geschäft. Je besser unsere Produkte gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechen und Menschen helfen, einen nachhaltigen Lebensstil zu führen, desto beliebter werden unsere Marken. Ein effizienter Umgang mit Ressourcen wie Energie oder Rohwaren erlaubt uns zudem, Kosten und Risiken für unser Geschäft zu reduzieren sowie mehr in nachhaltige Innovationen und Marken zu investieren", sagt Paul Polman, CEO Unilever.

Wachstumstreiber bei den Marken

Marken wie Ben & Jerry's, bei denen Nachhaltigkeit einen Schwerpunkt bildet, konnten ihren Umsatz 2012 auch in Österreich deutlich ausbauen. Auch Kindereis-Produkte mit reduzierter Kalorienzahl - in Österreich erfüllen bereits alle Kinder-Innovationen von Eskimo das weltweite Ziel maximal 110kcal zu enthalten - legten konzernweit um 20 Prozent zu. Parallel treibt Unilever die Integration von Nachhaltigkeit auch bei vielen anderen Marken voran.

Nachhaltigkeitsprogram auf Kurs

Zwei Jahre nach der 2010 veröffentlichten und auf 10 Jahre ausgelegten Nachhaltigkeitsstrategie "Unilever Sustainable Living Plan" zieht Unilever bei den drei großen Zielen des Plans, die bis 2020 erfüllt werden sollen, eine positive Zwischenbilanz:

Ziel 1 - Den ökologischen Fußabdruck über den gesamten Produktlebenszyklus halbieren: CO2-Ausstoß seit 2008 um eine Million Tonnen gesenkt

Unilever hat in den Bereichen große Fortschritte gemacht, auf die das Unternehmen unmittelbaren Einfluss hat. Seit 2008 hat Unilever dank einem geringeren Verbrauch von Wasser und Energie, einem effizienteren Einsatz von Rohwaren sowie reduziertem Abfall Kosten von rund. Euro300 Million eingespart. Insgesamt hat Unilever in den vergangen vier Jahren den CO2-Austoss seiner Fabriken um ein Drittel - rund eine Million Tonnen - gesenkt, was dem CO2-Austoss von 250.000 Autos entspricht.

In den Fabriken der DACH Region konnte der CO2-Ausstoß seit 2008 sogar um 45% reduziert werden. Weiters hat das Unternehmen die in den Werken anfallenden Abfallmengen halbiert. Über die Hälfte der 252 Unilever-Fabriken weltweit verursachen keine Deponieabfälle mehr. Dazu gehören alle Produktionsstandorte in der DACH-Region. Das Unternehmen hat sich jetzt das Ziel gesetzt dies für sämtliche Fabriken bis 2015 umzusetzen. Allerdings steht der Produktionsprozess nur für einen relativ geringen Teil des Umwelteinflusses unserer Produkte. Ein weitaus größerer Einfluss entsteht mit 25% durch die verarbeiteten Rohwaren, mit 68% vor allem aber während der Gebrauchsphase unserer Produkte. Zwischen 2010 und 2012 hat Unilever den während der Gebrauchsphase entstehenden CO2-Ausstoß um 6% und den Wasserverbrauch um 7% senken können.

Ziel 2 - 100 Prozent unserer landwirtschaftlichen Rohwaren nachhaltig beschaffen: Bereits 36 Prozent der landwirtschaftlichen Rohwaren aus nachhaltigem Anbau

Besonders große Fortschritte konnten im vergangenen Jahr bei Palmöl, Zucker, Kakao, Gemüse sowie Sonnenblumenöl erzielt werden. Darüber hinaus konnten wir 450.000 Tee-Anbauer mit Schulungen für nachhaltige Anbautechniken unterstützen, davon 300.000 im Rahmen Rainforest Alliance-zertifizierter Angebote. So ist der Kakao für das gesamte im DACH-Raum erhältliche Magnum Sortiment bereits heute schon nachhaltig und alle Magnum Produkte mit dem Rainforest Alliance Zertifikat versehen.

Ziel 3 - Mehr als einer Milliarde Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern: 224 Millionen Menschen erreicht

Rund 119 Millionen Menschen wurden mit einem Hygieneprogramm erreicht, 45 Millionen mit sauberem Trinkwasser, 49 Millionen mit Zahnputzprogrammen und ca. 11 Millionen junge Menschen wurden mit dem Dove Programm zur Steigerung des Selbstbewusstseins erreicht. So hat Dove, die konzernweit größte Personal Care-Marke mit einem Jahresumsatz von über Euro 3 Mrd. 2012 im Rahmen ihrer an junge Frauen gerichteten Initiative für ein gestärktes Selbstwertgefühl die Kampagne 'wahre Schönheit' lanciert. In wenigen Tagen schaffte diese auf YouTube 10 Millionen Views.

Verbesserte Zusammenarbeit erforderlich

Trotz vielversprechendem Fortschritt, bleiben auch große, nicht im Alleingang bewältigbare Herausforderungen. Um seine Nachhaltigkeitsziele und von der Gesellschaft gestützte Veränderungen zu erreichen, ist Unilever weiterhin davon überzeugt, dass nur die Zusammenarbeit von Herstellern, Regierungen sowie Nichtregierungsorganisationen und Konsumenten die Grundlage für den Erfolg schaffen kann.

Bei der Einbindung von Kleinbauern in der Lebensmittelproduktion oder der Bereitstellung von Infrastruktur für Abfallaufbereitung und -wiederverwertung würde Unilever eine verstärkte, branchenübergreifende Zusammenarbeit begrüßen.

Eine große Herausforderung liegt insbesondere darin, Konsumenten dabei zu unterstützen, auf nachhaltigere Konsum- und Lebensmuster umzustellen. So hat Unilever beispielsweise Verpackungen bei Waschmitteln entwickelt, die Konsumenten eine exakte und umweltschonende Dosierung erlauben. Darüber hinaus arbeitet Unilever auch eng mit Handelspartnern sowie Organisationen zusammen, um Konsumenten für die Wahl nachhaltiger Produkte in den Geschäften sowie deren bewussteren Einsatz zu Hause zu sensibilisieren. Unilever nutzt seine Größe aber auch, um gemeinsam mit seinen Lieferanten Nachhaltigkeit in der ganzen Wertschöpfungskette besser zu etablieren.

Unilever weltweit

Unilever ist einer der international führenden Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger in mehr als 190 Ländern. Unilever Produkte werden jeden Tag von über 2 Milliarden Menschen genutzt und sind in 7 von 10 Haushalten zu finden. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 173. 000 Mitarbeiter und hat 2012 einen Umsatz von 51,3 Milliarden Euro erzielt. Mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländern (55% in 2012). Unilever arbeitet jeden Tag für eine bessere Zukunft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen hilft das Unternehmen Menschen dabei, sich wohl zu fühlen, gut auszusehen und mehr vom Leben zu haben. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten und beliebtesten Marken, 14 davon mit einem Umsatz von 1 Milliarde Euro oder mehr. Unilever ist Marktführer in den meisten Kategorien, in denen das Unternehmen tätig ist. Unilever belegt bereits zum 14. Mal in Folge die Spitzenposition des Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2012 als nachhaltigstes Unternehmen im Bereich Lebensmittel ("Foods"). Weiter ist das Unternehmen Teil der FTSE4Good Index Series und hat mit einer Top-Bewertung die Aufnahme in den FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index geschafft. 2012 hat Unilever die Climate Counts Scorecard erhalten und belegt den ersten Platz in der Liste der Global Corporate Sustainable Leaders nach einer Erhebung durch die GlobeScan Inc. und SustainAbility Ltd.

Unilever DACH

Unilever beschäftigt in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ca. 7.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat ein starkes Produktportfolio mit bekannten Marken wie Rama, Knorr, Becel, Bertolli, Lätta, Lipton, Dove, Duschdas, Axe, Rexona, Coral, Langnese/Eskimo/Lusso und Ben & Jerry's.

Unilever Austria

In Österreich arbeiten rund 300 MitarbeiterInnen für Unilever. Der Umsatz der Unilever Austria GmbH beträgt ca. 300 Mio. EUR. Mit Marken wie Rama, Knorr, Becel, Lätta, Dove, Axe, Rexona, Coral und Eskimo ist die Unilever Austria GmbH auch auf dem österreichischen Markt einer der führenden Anbieter von Konsumgütern.

Unilever Sustainable Living Plan

Im November 2010 hat Unilever sein Nachhaltigkeitsprogramm (Unilever Sustainable Living Plan) vorgestellt. Darin verpflichtet sich das Unternehmen für die kommenden 10 Jahre zu einem nachhaltigen Wachstumskurs. Das Programm umfasst mehr als 50 zeitbasierte Teilziele und macht Nachhaltigkeit zum festen Bestandteil der Geschäftsstrategie. Mit dem Ansatz Nachhaltigkeit auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette zu erzielen, ist das Programm einzigartig. Unilever nimmt dabei Verantwortung über die eigene Produktion hinaus und bezieht Zulieferer, Lieferanten und - ganz entscheidend - auch die Verbraucher und Nutzer von Marken wie Dove, Knorr, Lipton, Lifebuoy und Pureit mit ein. In dem Programm verpflichtet sich Unilever bis 2020:

mehr als eine Milliarde Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern,

den Einfluss auf die Umwelt durch die Herstellung und Verwendung von Unilever Produkten zu halbieren und

100% der landwirtschaftlichen Rohwaren nachhaltig zu beschaffen.

