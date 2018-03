Polnische Schweinshälften werden dank AT-Stempel zu "Alpenländischem Schweinfleisch"

Tiertransportinspektor darf nur tagsüber kontrollieren

Salzburg (OTS) - Eine weitere Forderung, die heute die Vertreter des Team Stronach beim Pressegespräch in Salzburg erhoben, war jene nach einer ehrlichen Kennzeichnung von Fleisch, wenn es aus dem Schlachthof kommt.

In Österreich werden jährlich ca 5,2 Millionen Schweine geschlachtet, davon kommt aber die Hälfte aus dem Ausland, bis hin etwa nach Litauen. Das passiert, damit dieses Fleisch den begehrten AT-Stempel erhält. So kann dann das Fleisch von in Polen oder Tschechien aufgezogenen Tieren als "Fleisch aus den Alpen" vermarktete werden. Das ist massive Täuschung der Konsumenten. Diese oftmals in der Nacht angelieferten Tiere haben die Alpen nicht einmal gesehen. Apropos "Nacht" in der Nacht können Tiertransporte nicht kontrolliert werden, denn dazu muß der Tiertransportinspektor, der Landesbeamter ist, anwesend sein, und der kann wegen der Regelung seiner Arbeitszeiten nur tagsüber kontrollieren.

Leo Steinbichler, selbst Rinderbauer und Agrar-Experte des Team Stronach, zeigte dann die Probleme für die Konsumenten an Hand einer mitgebrachten Packung Schweinsschnitzel auf. Obwohl das Unternehmen in der Werbung massiv den österreichischen Ursprung aller seiner Waren bewirbt und das auch in der Aufmachung der Verpackung unterstreicht, ist auf der Packung nicht nach zu lesen woher das Fleisch stammt!

In die selbe Kerbe stieß beim Pressegespräch auch Helmut Naderer, der aus seiner Arbeit bei der Polizei von solchen Mißständen weiß. Bei den Inspektionen der Tiertransporte in den Schlachthof nach Salzburg sind jede Menge ausländischer LKW dabei, die dann die frisch geschlachteten Rinder- oder Schweinehälften auch gleich wieder mitnehmen, allerdings versehen mit dem begehrten AT-Stempel. Naderer:

"Laut Informationen der Landwirte aus der Umgebung kann die Region den Schlachthof pro Jahr mit maximal 20.000 Tieren beliefern. Tatsächlich werden dort aber 80.000 Runder geschlachtet, die mehrheitlich aus Osteuropa kommen, aufgezogen womöglich auf irgendeiner Kolchose. Trotzdem wird die Tierhälfte mit dem AT-Stempel versehen."

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at