AktionsGemeinschaft steht für saubere Studentenpolitik - in ganz Österreich

AG toleriert undemokratisches Verhalten nicht

Wien (OTS) - "Wir tolerieren kein undemokratisches Verhalten - weder bei anderen Fraktionen, noch in unseren eigenen Reihen. Wir werden aus den Vorkommnissen in Graz Konsequenzen ziehen", stellt der Bundesobmann der AktionsGemeinschaft, Florian Lerchbammer, klar. Sollte sich die Anschuldigung bewahrheiten, dass Mitglieder der AG versucht haben, Plakatständer zu entfernen, werden diese selbstverständlich aus der AktionsGemeinschaft ausgeschlossen. "Wir stehen für konstruktive und vor allem saubere Studentenpolitik. Die Entscheidung der FLUG, die Koalition aufgrund diesen Geschehnissen zu kündigen, sehen wir aber mehr als überhastet. Man hätte so eine Situation auch anders regeln können. Vielleicht spielt hier die Wahlkampf-Angst eine größere Rolle als konstruktive Arbeit", so Florian Lerchbammer.

