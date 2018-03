SP-Deutsch ad Gudenus: Vom blauen Privatisierungswahn lässt sich nicht ablenken!

Die Wiener SPÖ schützt öffentliche Leistungen vor Privatisierung

Wien (OTS/SPW) - "Der Wiener FPÖ steckt das Votum bei der Wiener Volksbefragung immer noch in den Knochen: Trotz massivster blauer Boykottaufrufe beteiligten sich mehr Wienerinnen und Wiener als noch 2010. Aus einer Umfrage im Vorfeld der Volksbefragung ging hervor, dass auch 62 Prozent der FPÖ-Wähler die Frage nach dem Schutz öffentlichen Eigentums begrüßten. Deshalb reagiert die FPÖ auch so panisch - denn diese Partei ist in der Vergangenheit nicht nur mit Privatisierungsforderungen aufgefallen, sondern hat als Regierungspartner der ÖVP 2003/2004 auch tatsächlich 60.000 BUWOG-Wohnungen verschleudert. Nun versucht Gudenus mit wüster Polemik und Tatsachenverdrehungen vom blauen Privatisierungswahn abzulenken. Aber das wird ihm nicht gelingen!", kommentierte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Dienstag entsprechende Aussagen des freiheitlichen Klubobmanns in Wien.****

Die Wiener SPÖ schütze das öffentliche Eigentum, so auch das Wiener Wasser, unterstrich Deutsch. "Gudenus abstruse Behauptungen richten sich von selbst. Aber nach den Wahlniederlagen in Kärnten und Niederösterreich sowie dem fortgesetztem Umfragetief bei der FPÖ ist es kein Wunder, dass sich zunehmend Auflösungserscheinungen bemerkbar machen!", so Deutsch abschließend. (Schluss) tr

