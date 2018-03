SJ-OÖ und SJ-Linz: "In der FPÖ OÖ sind die Kellernazis bereits im 1. Stock!"

Braune Umtriebe haben in der FPÖ OÖ scheinbar System, FPOÖ-Chef Manfred Haimbuchner scheinbar selbst mitten im braunen Sumpf

Wien (OTS) - Die Skandalmeldungen um die oberösterreichische FPÖ nehmen kein Ende. Der Linzer FPÖ-Gemeinderat Horst Übelacker wird von der NDP in einem Brief gelobt, gegen den FPÖ - Stadtrat Detlef Wimmer liegen schwerwiegende Vorwürfe vor, die von den Sicherheitsbehörden nach wie vor nicht ausreichend untersucht werden und obwohl die FPÖ-Spitze im Februar den Parteiaustritt von Michael Gruber (FPÖ-Gemeinderat in Aurolzmünster, Anm.) bekannt gab, fungiert dieser anscheinend nach wie vor als FPÖ - Fraktionschef. (Gruber wurde 2004 bekanntlich wegen NS-Wiederbetätigung und gefährlicher Drohung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt.) Immer noch im Amt ist auch Wolfgang Kitzmüller, FP-Gemeindevorstand in Kirchschlag bei Linz, der im Zuge eines Streits um einen Schuldenerlass der Landeshauptstadt Linz für die Homosexuellen Initiative (HOSI) Linz meinte: "Ab mit den Schwuchteln hinters Voest - Gelände." (Im Bereich der heutigen Voest befand sich ein Außenlager des KZ Mauthausen.)

"Wenn Haimbuchner seine Haltung, dass er ein Liebäugeln mit dem rechtsextremen Rand nicht duldet, in der oberösterreichischen FPÖ ernst nehmen würde, dann müsste er längst noch weitere personelle Konsequenzen ziehen. Sein nach wie vor laxer Umgang damit lässt nur vermuten, dass er selbst schon zu weit im braunen Sumpf steckt", so Fiona Kaiser, Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Oberösterreich.

Ins selbe Horn stößt Corinna Kovac, Bezirksvorsitzende der Sozialistischen Jugend Linz: "Rund ein Drittel der Linzer FP-Gemeinderäte stehen im Verdacht, Verstrickungen in die rechtsextreme Szene zu haben", zeigt Kovac auf. So sind beispielsweise von den neun FP-Fraktionsmitgliedern gleich vier Mitglieder der deutschnationalen Burschenschaft "Arminia Czernowitz", die es mit der Abgrenzung zum Nationalsozialismus in der Vergangenheit nicht immer so genau nahm.

"Haimbuchner und Wimmer können keinen Schlussstrich ziehen, solange sie selbst mitten im braunen Sumpf stecken", sind Kaiser und Kovac überzeugt: "Solche Personen haben in einem öffentlichen Amt nichts verloren."

