"Am Punkt" mit Meinrad Knapp - Thema: Brennpunkt Schule - bekommen unsere Kinder die Bildung, die sie verdienen?

Mittwoch, 24. April 2013, 23.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - "Bildung nicht genügend"! Beim Rechnen und Schreiben sitzen Österreichs Schüler im internationalen Vergleich auf den hinteren Plätzen und das hat bedenkliche Folgen: Unternehmen klagen über Lehrlinge ohne Wissen und Manieren, Lehrer müssen dem Nachwuchs nicht nur den Stoff, sondern auch Sozialverhalten beibringen und für Eltern und Experten versagt die Schulpolitik oft komplett. Dazu kommt: Bildung kostet: Eltern geben jedes Jahr über 100 Millionen Euro für Nachhilfe aus oder schicken ihre Kinder lieber gleich auf teure Privatschulen. Brennpunkt Schule - bekommen unsere Kinder die Bildung, die sie verdienen?

Darüber diskutiert Meinrad Knapp live in der Sendung mit dem Bildungssprecher der SPÖ Elmar Mayer, mit der Bildungssprecherin der ÖVP Christine Marek, mit dem Lehrer und Buchautor Nikolaus Glattauer, mit der Vizepräsidentin des Bundeselternverbandes und Mutter dreier Schulkinder Susanne Schmid sowie mit Kurier-Schüleranwältin Ute Brühl. Im Analysestudio ist Lisa Aigner von der Tageszeitung "Der Standard" zu Gast.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz. Diese Woche ist - unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Soll es eine gemeinsame Schulform für die 10-14Jährigen geben oder soll es weiterhin verschiedene Schultypen (Hauptschule, Neue Mittelschule, AHS) geben?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Alexandra Damms, Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel.: +43-(0)1-21364 - 750

alexandra.damms @ atv.at

www.atv.at