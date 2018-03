Coffein: Diskussion hat keine Auswirkung auf Alpecin

Hersteller startet Informationskampagne

Bielefeld (OTS) - Die Sensibilität gegenüber dem Thema Coffein hat in letzter Zeit zugenommen. Der übermäßige Cola-Konsum einer Neuseeländerin hat die Diskussion zusätzlich angeheizt. Verbraucherverbände fordern verstärkt mehr Aufklärung und Warnhinweise. Die EU verlangt genauere Angaben bei Produkten, die Coffein beinhalten. 2014 soll eine neue Regulierung kommen. Obwohl die aktuelle Diskussion keine Auswirkungen auf Alpecin hat, startet der Hersteller eine internationale Informationskampagne, um einer möglichen Verunsicherung bei Anwendern vorzubeugen.

Alpecin ist ein Shampoo gegen Haarausfall mit dem Wirkstoff Coffein. Die Wirkung von Coffein basiert bei Alpecin wie in der Medizin auf der richtigen Dosierung. Die wachstumsfördernde Wirkung von Alpecin ist in zahlreichen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. Aus diesen geht hervor, dass der Coffein-Anteil in Alpecin-Produkten richtig eingestellt ist und so seine wachstumsfördernde Wirkung direkt an den Haarwurzeln entfalten kann.

Ergänzend zur Informationskampagne prüft Alpecin-Hersteller Dr. Wolff, ob man im Sinne der Aufklärung künftig noch deutlichere Hinweise zu Coffein und weitere Verbraucherhinweise auf der Verpackung anbringen werde.

Zur Unternehmensgruppe Dr. Wolff: Mehr als 100 Jahre Forschung für Haut und Haare

Gegründet 1905 in Bielefeld, ist die Dr. Wolff-Gruppe heute einer der bedeutenden und bekannten Hersteller von Arzneimitteln und Kosmetika für Haut und Haare in Deutschland. Derzeit beschäftigt das familiengeführte Unternehmen rund 500 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 194 Millionen Euro. Zu den bekanntesten Marken gehören neben Alpecin und Linola vor allem auch Plantur und im Kosmetiksektor Alcina.

"Die Unternehmensgruppe Dr. Wolff hat es geschafft, einen eigenen, zum Teil sehr individuellen Weg zu gehen", beurteilt Eduard R. Dörrenberg, geschäftsführender Gesellschafter und Urenkel des Firmengründers, die bewegte Geschichte. "In den schwierigen Märkten, in denen sie tätig ist, konnte sie damit erfolgreich bestehen und starke Positionen erringen. Das soll auch in Zukunft so sein."

