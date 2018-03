AVISO: Offizielle Präsentation in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Präsentation von zwei neuen Dauerausstellungen sowie des "Raumes der Namen"

Wien (OTS) - In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen werden am 5. Mai 2013 die zwei neuen Dauerausstellungen "Das Konzentrationslager Mauthausen 1938-1945" und "Der Tatort Mauthausen - eine Spurensuche" sowie der neue Gedenkraum "Raum der Namen" präsentiert, in dem die Namen von knapp 81.000 Verstorbenen aufgelistet sind.

Sie erhalten die Möglichkeit, die Präsentationen vorab gemeinsam mit Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner zu besuchen. Wir richten zur Fahrt nach Mauthausen einen Shuttle-Dienst ein.

Vorab-Besichtigung:

Zeit: Donnerstag, 2. Mai 2013, 10 Uhr Pressestatement mit Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner, DDr. Barbara Glück, Gesamtleiterin der Neugestaltung, und dem wissenschaftlichen Leiter Ass.-Prof. Dr. Bertrand Perz; anschließend Besichtigung mit Foto- und Filmmöglichkeit

Shuttle-Dienst: 7.30 Uhr, Abfahrt Ballhausplatz

Eröffnungsfeier:

Zeit: Sonntag, 5. Mai 2013, 15 Uhr Festakt

Shuttle-Dienst: 12 Uhr, Abfahrt Ballhausplatz

Ort: KZ-Gedenkstätte Mauthausen

4310 Mauthausen, Erinnerungsstraße 1

An der Eröffnungsfeier werden Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner und weitere Mitglieder der Bundesregierung, ausländische Staatsgäste und Überlebende des KZ-Systems Mauthausen teilnehmen.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

