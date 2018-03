SJ Wien: Braune Netze zerreißen und am 30. April ein starkes Zeichen gegen FPÖ-Politik setzen

Die SJ Wien ruft 2013 wieder zum traditionellen Fackelzug am 30. April auf - Das Ziel: Strache und Co. auch in Zukunft zu verhindern!

Wien (OTS) - Lange musste man nicht warten und schon dringt ein neuer Skandal rund um die FPÖ ans Tageslicht - Sebastian Ortner, Linzer Fraktionsvorsitzender der Freiheitlichen bei paramilitärischen Übungen mit verurteilten Neonazi und Holocaustleugner Gottfried Küssel. FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache selbst fiel in der Vergangenheit mehrmals mit Aktionen auf, die ihn mit der rechtsextremen Szene in Verbindung bringen: etwa Fotos, wo er den Kühnengruß macht oder bei Wehrsportübungen mit Neonazis zu sehen ist.

Ein einfacher Blick auf die Vergangenheit zahlreicher Funktionäre der FPÖ zeigt deren offensichtlichen Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Der 3. Nationalratspräsident der FPÖ, Martin Graf ist nicht nur ein "alter Herr" der rechtsextremen Burschenschaft Olympia, sondern beschäftigte bis 2009 RFJ-Mitglied Sebastian Ploner, der durch seine Bestellung beim neonazistischen "Aufruhr-Versand" bekannt wurde. EU-MEP der FPÖ Andreas Mölzer schaltete nicht nur in seiner eigenen mit Antisemitismus spielenden Zeitung "Zur Zeit" mit EU-Geldern Inserate, sondern auch in der rechtsextremistischen Szene zuortbaren Blättern "Die Aula" und "Der Eckart".

Um diese braunen Netzwerke der FPÖ aufzuzeigen, veranstaltete die Sozialistische Jugend Wien heute, Dienstag, eine Medienaktion vor dem Parlament. Symbolisch wurden die Netze zwischen der FPÖ, rechtsextremen Organisationen und Burschenschaften gezogen und niedergerissen. Nicht umsonst stellte 2012 die neonazistische NPD-Bayern nach einem Besuch beim FPÖ-Neujahrstreffen fest, dass es starke inhaltliche Überschneidungen mit der FPÖ gibt.

"Es ist wichtig, die Menschen auf diese Verbindungen aufmerksam zu machen.", meint Marina Hanke, Vorsitzende der SJ Wien. "Wir müssen uns fragen, ob wir eine Partei mit derartigen Einflüssen und Netzwerken in die rechtsextreme Szene wirklich im Parlament sitzen haben wollen. Deshalb demonstrieren wir mit unserem Fackelzug gegen Strache!" Der Fackelzug findet am 30. April statt und startet um 20:00 Uhr bei der Oper. Danach gibt es eine Open-Air Party mit "Die Boys"(Deichkind/Hamburg) am Rathausplatz. Eintritt frei!

