Der FC Schalke 04 kommt zu deinem Verein!

Portomaso, Malta (OTS) - Welcher Fußballspieler träumt nicht von einem Match gegen einen Champions-League-Teilnehmer? bet-at-home.com macht es möglich: Nach dem Motto "Das Leben ist ein Spiel" präsentiert der Online-Wettanbieter zum ersten Mal die Aktion "Wir kommen zu euch!". Der Premiumpartner der Königsblauen bietet allen Amateurvereinen in Österreich und Deutschland die Chance, gegen die Profis des FC Schalke 04 anzutreten.

Jener Verein, der vom 24. April 2013 bis zum 26. Mai 2013 die meisten Punkte sammelt, gewinnt als Hauptpreis ein Spiel gegen den FC Schalke 04. Das Match findet dann auf dem eigenen Platz statt. Die Zweit- bis Viertplatzierten sowie der Wettkönig dürfen sich jeweils über 11 Tickets für die bet-at-home.com VIP-Loge in der VELTINS-Arena für ein Spiel in der kommenden Saison freuen.

Und so funktioniert's: einfach unter www.schalke-at-home.com für den Lieblingsverein registrieren und so viele Punkte wie möglich sammeln. Je mehr Fans pro Klub mithelfen, desto höher ist die Gewinnchance. Am 26. Mai stehen dann die glücklichen Gewinner fest. Das beste Team kann sich auf das größte Match der Klubgeschichte freuen. Alle wichtigen Informationen zur Promotion findet man unter www.schalke-at-home.com.

"Wir sind sehr stolz, dass wir gemeinsam mit unserem Partner - dem FC Schalke 04 - diese wirklich tolle Aktion auf die Beine stellen können", freut sich Michael Gierke, Marketing Director bei bet-at-home.com. "Denn damit bekommt nun jeder Verein die Chance, gegen ein internationales Spitzenteam anzutreten. Wer wünscht sich nicht, dass ein Hauch von Champions League durch das eigene Vereinsheim weht?"

Dem stimmt Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst zu: "Mit dieser Aktion hat bet-at-home.com eine gelungene Idee entwickelt, in der sich beide Welten auf charmante Weise begegnen können. Wir wünschen allen Teilnehmern viele Punkte und freuen uns, bei den Gewinnern anzutreten. Ohne die vielen Vereine landauf landab wäre der Profifußball schließlich überhaupt nicht denkbar."

Über bet-at-home.com

Auf Grund von hundertprozentigen Tochterunternehmen verfügt die Aktiengesellschaft über eine von Malta ausgestellte Online-Glücksspiel-Lizenz. Mit aktuell mehr als 3,2 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter und Wiener Börse notierte Unternehmen zu den populärsten Wettanbietern Europas. Niederlassungen besitzt bet-at-home.com in Malta, Deutschland und Österreich. Das Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Casinospiele und Poker.

